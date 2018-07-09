自由廣場》辯證水果價格與外銷關係

◎ 周瑞勇

每當水果價格崩盤，聽到提出的因應對策總是「外銷」，但外銷這顆萬靈丹服了這麼多年，至今國人還在搶救水果，究竟外銷是水果崩盤的解藥？還是造成價格崩盤的毒藥？

以這兩年的水果為例，去年的芒果價格崩盤主因是外銷中國量較少，外銷韓國的因農藥標準被打槍，許多芒果直接被銷毀，外銷中、日、新加坡、香港的芒果量，較2015年少了近2/3（自由時報107/1/25） 。外銷從原本2016年的10810公噸到去年只剩下1518公噸，足足少了9292公噸，這些原本要外銷不出去的芒果，只好轉至內需消化，衝擊國內價格。

另外今年鳳梨也是，鳳梨從2012年開始外銷穩定成長，外銷量由2012年4276公噸成長至去年2萬7439公噸，增加5倍。需求快速增加，供給的產量也是每年5％以上成長。2015年媒體還報導台灣鳳梨有可能成為下一個紐西蘭奇異果。可是好景不常，今年氣候異常讓鳳梨生了「玻璃肉」的怪病，導致鳳梨不耐貯藏而被中國大陸退貨，不復往年盛況（自由時報107/7/5）。雖然今年外銷量仍是6年來最好的成績，但還是不如預期，只比去年多出4508公噸，數量遠不及增產的5％。因此，時節到外銷末期時，價格就大受影響了。

再看香蕉，從2005年出口開始貿易自由化後，國內業者也展開惡性競爭，以致品質沒辦法滿足出口要求，外銷量開始銳減，引發產銷失衡，於是在06、07、10、11年出現暴跌。暴跌後，雖請對岸政府來政治採購，但2013年「過產滯銷水果政策性採購」結束後，香蕉出口又開始大幅下滑，從一年銷往亞洲國家的9161公噸，掉至去年的1585公噸。所以，這幾年除了颱風影響香蕉減產的年度外，幾乎是年年在搶救香蕉。

可見外銷是兩面刃，它能增加農民收入，解決產量過剩的問題；一旦外銷受阻，回流的量反而是造成價格崩盤的主因。尤其台灣是淺碟型的內需市場，很容易受「量」的波動而造成「價」的劇烈變化，加上果樹大都是長期作物無法輕易轉作，除非天氣來亂，否則市場供需難以平衡。

因此，農委會必須更加審慎的看待外銷，因為這是一條輸不得的不歸路，沒有做好各項外銷的準備和配套措施時，一個疏忽解藥就會變成了毒藥！

（作者為蕉農子弟，中正大學企業管理系博士生）