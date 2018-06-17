自由廣場》奶嘴間諜 高調賣國

◎ 陳安

王炳忠大概是有史以來最高調的間諜，但他的「細作」功夫，既幼稚又滑稽，從檢方的起訴情節來看，簡直無厘頭至極，但我卻笑不出來，而且有點悲哀，兩岸是敵我鬥爭，為什麼搞成如此荒唐可笑？

國共鬥爭史既殘酷又血腥，不知有多少的烈士被宰殺、被失蹤，但在極權獨裁者的眼中，為了統一大業，這些代價都無足掛齒。

統戰是毛澤東建立中共政權的三大法寶之一（另兩寶是武裝鬥爭、黨的建設），「統戰部」在共產黨的歷史上確實起了大作用，戰功輝煌。現階段，「統戰部」最重要的任務無疑就是統一台灣，至於是和平統一還是武裝解放，要看情勢發展。所以胡錦濤時代搞了一套「反分裂法」，在法理上綑住台灣，另一手則以其經濟實力，展開一系列「惠台」、「窮台」策略，交互為用。

王炳忠只憑著一些紙上談兵的組織發展「企劃書」，就獲得解放軍旗下統戰部門的青睞，當然是因為相對於武裝解放台灣來說，實在便宜太多了，王炳忠的代理行情約每年一千五百萬台幣，寫本書呼應祖國召喚，稿費五百萬，他給下線訂出的作業行情是，什麼「粉絲三千、投稿五千、見面一萬、談心五萬」，不知情者，還以為是哪家婚友社的收費行情呢。

中國現在自以為財大氣粗，沒有什麼是金錢買不動的，王炳忠一方面享受著台灣的民主自由，一方面卻拿著全台灣的民主自由為對價，拿到對岸去賣錢，而且還可以理直氣壯、臉不紅氣不喘，把「間諜」當成了一門好生意，除了有對岸經辦人急於做業績交差，甚至可以不需報帳，上下其手，賓主盡歡之外，最要命的是還有台灣的主要反對黨認為無所謂，甚至包庇護航。

小英總統重彈「維持現狀」不作為，事實是現狀一直被改變，五星旗可以在台灣到處飄揚，國台辦可以對台灣政府和領導人指著鼻子訓斥，王炳忠拿錢辦事發展危害國安組織，可以開直播、開記者會罵檢調司法，還有國台辦公開叫囂聲援，相對於李明哲只是在網路寫文章闡述理念，就被控顛覆政權投入黑牢，兩岸哪裡對等了？

彭明敏前資政說得好，維持現狀要以對等為前提，台灣人在對岸不能做的，中國人或其代理人在台灣也不能做。小英總統或民進黨政府，如果不能堅守這條底線，將成為摧毀民主體制和生活方式的歷史罪人，對不起投她一票的人民。

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）