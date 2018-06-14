自由廣場》總統的威信

◎ 彭明敏

竟然有人寫道「蔡英文是科長人才」，意味以她的能力，無法處理國家事務，聽了心傷且焦慮。

我們熱烈投票給她，期待她將國民黨累積數十年的嚴重貪腐徹底洗清，她卻以「維持現狀」作為競選主軸之一。若滿意於「現狀」，在家享受就好，幹嘛大動干戈，耗費巨資辛苦競選。

諸國競選公職者，無不主張要革新、改進、創意、發展，獨在台灣有以「維持現狀」為目的者，真奇之一。獨有台灣選民多數投票給主張「維持現狀」者，真奇之二。其實選後新政府，未必在各方面都「維持現狀」，還是要改革。毛澤東說：「革命不是請客吃飯」，但在台灣要改革深怕得罪「被改革者」，甚至請「被改革者」參加「改革會議」，幾近「請客吃飯」，真奇之三。

新政府的威信不斷受到挑戰，總統似乎應付不了。其最甚者，莫過於高層將領結隊赴中國與敵方將領交誼，聆聽敵方首長訓話，立正靜聽敵國國歌。這種明顯的叛國行為，也是對總統兼三軍統帥個人的重大侮辱。庶民皆以為三軍統帥必拍桌大怒立刻下令嚴辦。但總統居然視若無睹，不發一言，讓威信掃地。其後慢吞吞立法，以後對於同類行為要以罰金了之（不必坐牢），傷害更深。屢巡視軍隊，將官行禮如儀，其心內看得起她嗎？

為了防止總統支持度繼續下降，曾建議：開誠佈公、坦率對話，想辦法縮短與人民的距離，但未蒙採納，今再以同樣心情，謹建議如下：

（一）對中國採「平等互惠原則」，即凡中國人在台灣可以做的，台灣人在中國也可以做；凡台灣人不准在中國做的，中國人在台灣也不准做。例如中國人在台灣公場與路邊插中國國旗，台灣人在中國公場與路邊，應該可以插台灣國旗；如果台灣人在中國不能插台灣國旗，那中國人也不准在台灣插中國國旗。中國人民在台灣各地趴趴走，宣傳「統一」；台灣人應可在中國各地趴趴走宣傳「民主、自由、人權」甚至「台獨」。留學台灣的中國學生若有健保，在中國留學的台灣學生，應享有同類健保（不論什麼名義），否則中國留學生不應有健保。總統宣布此原則必嚴格執行，會增加其威信不少。

（二）設立「新憲法制定研究委員會」。目前似乎無法制定新憲法，但設立機構積極研究之，證明深謀遠慮，思考到台灣的將來，加重對總統的威信不少。

（作者為前總統府資政）