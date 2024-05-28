社論》賴清德的台灣主體史觀

賴清德總統就職演說，不卑不亢，站穩台灣主體性，提出國家願景。（資料照）

賴清德總統就職演說，不卑不亢，站穩台灣主體性，提出國家願景，也兼容並蓄，展現「台灣走進世界、世界走進台灣」的外向、多元。演說反映新總統的性格和作風，少了「文青」亮麗辭藻，多了開創務實剴切。美日等民主國家和友邦頗為肯定，只有中國和台灣若干人不甚滿意。

這幫人等不滿意之處甚多。中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」儘管不是新說法，卻讓他們感冒；「謀獨挑釁」、「新兩國論」的帽子立即拋來，軍事演習恫嚇繼之。演說指稱「中國」，取代了「北京當局」、「對岸」，也令其玻璃心碎。還有人計算通篇講稿提到台灣約八十次，為此大作文章。

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拿著放大鏡檢視演說稿，史觀也遭雞蛋裡挑骨頭。新總統說，「一六二四年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端」。這話符合史實和常識，有人卻大加批判。一說這是殖民史觀，忽略早就存在台灣的原住民；一說這暗指台灣歷史從台南出發，不是從中國出發；還有人聲稱這屬「文化台獨」，以「台獨史觀」強化主體意識，「企圖切割台灣自古屬於中國神聖不可分割一部分的歷史事實」。這些指控，光怪陸離，不合常識和史實，只凸顯當事人的歷史無知與自大。

從基本上說，史觀雖是主觀的，仍須根據事實，以台灣土地與人民為主體寫歷史，並解讀過去。拿破崙就此曾有名言：「歷史是對過去事件經人民決定同意的版本。」台灣是移民社會，從較早的南島語族，後來的漢人，歷經荷蘭、西班牙、鄭氏王朝、滿清、日本、中華民國統治。以歷史淵源看，南島、漢文化是台灣文化的一部分，荷西、日本及戰後美國文化，雖比重不一，也都是構成台灣文化的元素。從而，對這塊土地的過去種種，有如拿破崙所強調的，要以先來後到的人民為主體，理解歷史；也有如學者杜正勝提出「同心圓」史觀，中性與包容兼而有之，反映台灣社會不同族群的最大共識。

近年考古、語言及遺傳的學術研究大致指出，台灣在一萬多年前的舊石器時代即有古老住民留下印記，六、七千年前南島語族移入，約四、五千年前從台灣出發，擴散南太平洋和印度洋島嶼。台灣因此是南島語族已知的發源地或祖居地，也形成寶貴的文化資產；把新石器時代就在台灣活動的原住民，強歸類中國少數民族，否定其為台灣的主人身分，是矮化且對原住民和南島語族莫大的侮辱。

同樣已知的事實，如今的原住民在各族群中移入台灣最早，雖有大度王國等部落酋邦，但在一六二四年荷蘭人到達之前，並未聯合形成一個國家。更須強調，從史實看來，台灣在滿清以前不曾屬於中國；所謂「自古屬於中國神聖不可分割一部分」之類講法，只是別有用心者的胡說，禁不起史實檢驗。台灣的現狀，正如賴總統所闡明，「國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人」。

從而，從荷蘭時代起，台灣步向國際舞台，在大航海時代航向世界，或如就職演說所強調，「開啟台灣全球化的開端」。誠然，荷蘭人也展開了台灣的殖民統治史，但台灣研究知名學者家博（Bruce Jacobs）就此指出︰從荷蘭時代起，台灣歷史是六段殖民史的綜合體︰荷蘭、西班牙、鄭成功的個體海盜政權、滿洲人、日本人及中國國民黨。《台灣公報》發行人韋傑理（Gerrit van der Wees）的調查顯示，台灣年輕人看台灣史上的外來政權統治，對日本和荷蘭的評價較高。

另外，考古學者近年還發現，台灣原住民從新石器時代起，與環南海、東亞曾進行玉飾、鹿皮等交換貿易，原住民是外向的海洋民族。不過，台灣與世界的這些交往，和中國關係不大。同樣是家博的研究︰當時有很多中國海盜或商人，或兩者兼是，常過來台灣，但並未發展出穩定的聚落；有如候鳥，來了就走。況且，明朝實施海禁，這些人其實是犯法的，也不能代表中國。

台灣是多元族群社會，民主化之後，逐步改正扭曲歷史、灌輸偏頗史觀的誤謬。今年台南有慶祝建城四百年活動，台灣歷史博物館也推出「跨．一六二四：世界島台灣」國際特展，展現四百年來，台灣融入世界經貿體系的歷程。兩者都站在台灣土地與人民，突破戰後黨國強加的歷史枷鎖與障蔽，還原主體史觀，有助國人擴大面向世界的眼界及心胸。有如賴總統就職時所說，台灣更要自信，不分彼此，大家一條心，大步走向世界，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。

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