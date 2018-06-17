自由廣場》原來高牆並沒有倒下

◎ 李月治

拜讀自由廣場〈晚景淒涼 令人羨慕〉一文，心有同感。筆者也在臉書看到名作家廖玉蕙老師引起許多網友共鳴的貼文，筆者也大力按讚。

李家同教授因少領了一些退休金，便感嘆晚景淒涼。讓我不由得想起那些汗滴禾下土靠天吃飯的農民、那些烈日當空揮汗如雨的工人、那些菜市場賣力促銷的攤販、那些推著資源回收車的年邁阿婆……，他們的晚年又情何以堪？

李教授感嘆因少領了退休金，因此無法搭郵輪去美國參加同學會。不禁讓我想起一位新住民朋友，她告訴我她已經五年沒踏上故鄉的土地探望父母了，因為以他們做工人家庭的收入，回去一趟委實不容易，要省吃儉用很久很久。多少思念、鄉愁，只能在夜深人靜時獨自一人品嘗。所幸家鄉的雙親也能理解，叫她把那些路費存起來當孩子的教育費用，相較感嘆無法搭郵輪去美國參加同學會的李教授，朋友沒有怨天尤人，因為生存都來不及，哪有時間抱怨？

曾經很喜歡李家同教授的文章，也看過他所著的《讓高牆倒下吧》一書。書中充滿愛和溫暖，呼籲幸福的人們，推倒心中築起的高牆，走出舒適圈，去關懷那些貧窮和弱勢。筆者曾為如此悲天憫人的情懷感動不已！如今因為政府年金改革，造成的階層對立，人性的自私弱點，「各人自掃門前雪，哪管他人瓦上霜」的心態顯露無遺，令人感嘆。

也許人總是矛盾的，當我們看到那些無家可歸的遊民，我們會心生憐憫甚至願意伸出援手，然而當我們的自身利益受到一丁點傷害，卻變得沒有同理心，大力反彈叫屈。更有甚者，抱持菁英心態冷眼旁觀，認為領廿二Ｋ的低薪低能者，就該在貧窮邊緣掙扎，是沒有資格羨慕嫉妒那些高薪高能力者。難道政府不該改革，讓社會趨於公平些？讓貧富差距縮小些？讓底層民眾也能稍稍感受到生活的美好，每個人都應該要有活下去的權利和保障，不是嗎？

年金改革就像一面鏡子，照見我們的社會一道道無形的高牆藩籬，只有當那些既得利益者、上位者願意換位思考，多一點同理心，才能讓心中的高牆倒下。

（作者為來台逾二十年的新住民，台北市民）

現職教師談退休公教的「晚景淒涼」

◎ 李語昌

拜讀貴版讀者投書「晚景淒涼 令人羨慕」，我也心有戚戚焉，其實不要說現職的勞工朋友了，就連現職的公教人員，相較退休前輩的優渥生活，也恐怕都會有嚴重的相對剝奪感。

那天有幾個常在學校晨運的退休同仁，七嘴八舌的像在討論些什麼，走近細聽，才知道他們打算到法院控告政府「詐欺」，原因也是近日接獲年金重算處分書後的怨懟反應。大夥氣憤不已的痛訴未來日子該怎麼過下去。但據我所知，他們的兒女早已成家立業，有人的手頭上還擁有兩、三棟住宅甚至豪宅，就算年金刪減，也頂多是原本一年十多趟的國內外旅遊度假，減少個幾次罷了，真不至於到活不下去的境地。

其中還有不少是夫妻檔，加一加十年後都尚有十一、二萬多元的月收入，比起現職且全家只靠一份薪水過活的我薪水都高，這種「何不食肉糜」的論調，聽在我的耳裡都覺得刺耳，更不用說那些月入兩、三萬的辛苦勞工了。

這些退休族的共同語言不外是政府違背誠信又污名化他們，但是誰高調過著奢華享受的生活讓人看不下去，連帶讓現職的我們也跟著受累？

仔細精算十年後的退休金額度至少仍尚有七成以上，省卻一些不必要的浪費，生活還是很令一般老百姓豔羨，又何必哭天喊地的像墜入無間地獄了一樣。就算要告，也該去告當年國民黨政府為了固守選舉鐵票，而給了大家一個根本不切實際的退休美夢吧！

（作者為現職教師，高雄市民）