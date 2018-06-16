自由廣場》晚景淒涼 令人羨慕

◎ 王伯仁

退休教授李家同接獲年金重算處分書後，致函友人謂年金少了三、四成，致無法到美國參加同學會，備感心??難過，「晚景淒涼」、「羞於公開」云云。

李家同未具體公開年改後月俸，但根據時力高雄執行長林于凱替他試算：以李卅三年教學年資，目前月退俸約十萬元，年改後第一年約八萬元，第二年七萬一千元，到二○二九年遞減到六萬三千元。林于凱質問：若這樣子算「晚景淒涼」，那現在平均月俸卅Ｋ的年輕人，日子怎麼過？

李家同教授向來以想法開明、活潑而有許多各年齡層的粉絲，但今天突發「晚景淒涼」之慨嘆，吾人亦心有戚戚焉，不是為了他無法去美國開同學會，而是聯想到年輕人的卅Ｋ，豈不變成哀鴻遍野「野有餓殍」？而在下退休多年，當年勞退無月退俸制度，致一次領一百多萬，早已花費殆盡，現則靠每月四千多元「國民年金」和微薄稿費為生，比起李教授，豈止晚景淒涼，簡直要申領救濟金，否則斷糧斷水電矣！

筆者駑鈍，不知國家訂定軍公教月退俸制度，是否有包括「到美國開同學會」的花費，而現今在職一般軍公教勞人員，月薪有多少人達李教授年改後六、七萬元？更不要說剛出社會的年輕人了，比較起來，這樣的日子還能過嗎？

「人心不足蛇吞象」，想不到一向鼓勵人們人生要豁達的李教授，卻也難逃「老，戒之在得」的窠臼，用淒涼形容所得其實還不錯的自己，那不是要不如他，有一大段距離的大多數人，人生都變黑白嗎？

（作者為資深新聞工作者）