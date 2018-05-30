自由廣場》給吳茂昆按個「讚」

◎ 張國財

行政院發言人徐國勇於五月二十九日表示，教育部長吳茂昆已向行政院長賴清德請辭獲准。四月十九日上任的吳茂昆，在任為時前後僅四十一天，是截至目前為止任期最短的教育部長。

吳茂昆來去匆匆的四十一天教育部長之旅，給人耳目一新的地方有：

實事求是的科學精神對抗政治力介入教育：將「管中閔案」牽涉的基本「是非」、「程序」適法性與否的問題，引導成「挺管」或「拔管」，本身就是充滿政治算計與政治力試圖介入教育的意識形態。吳茂昆堅持的「我們不是拔管，只是跟台大說你的遴選有問題，回去重辦，就這樣子」，根據的就是科學的「毒果樹理論」，這和教育界一夥牛鬼蛇神「只問發不發（管中閔）聘書、不問（管中閔）有沒有違法違規」的無理取鬧恰成強烈對比。

果斷決策對抗推拖拉的官場文化：管中閔的當選台大校長如果沒問題，教育部就該在第一時間發聘書；如果有問題，教育部第一時間就該挑明了講問題瑕疵在哪裡、有哪些，如何處置，而不是欲語還休，公文高來高去、模糊來模糊去，大玩推拖拉的官場文化。吳茂昆上任第九天，就將前任潘文忠三個月無法了斷的燙手山芋明快地解決了。這無疑也給以後的教育部長一個啟示：在號稱清高的教育界，其實是充滿了目無法紀的政治學霸與政治學閥的，跟這些人講道德訴求是對牛彈琴，不要怕得罪人，就事論事、依法行政，庶幾可保教育歸教育、政治歸政治！

當然，有關中國國民黨立委及媒體質疑的吳茂昆中國大學講座、東華大學校長任內兼差的問題，吳茂昆斬釘截鐵的「當然沒有」，是耶？非耶？吾人希望中國國民黨立委及媒體能繼續追個水落石出，讓真相攤在陽光下，而非隨吳茂昆的去職就不了了之，那政治力介入教育的企圖就未免太明顯，也太粗糙惡劣了！

（作者為新竹教育大學退休副教授，台灣教授協會前副秘書長）