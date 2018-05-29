自由廣場》搶台生背後的中國危機

◎ 黃柏

上禮拜台灣最熱門的新聞之一，就是台灣學生申請中國大學增加，許多媒體又趁勢唱衰蔡政府，可惜這些都是見樹不見林的妄議。

搶台生新聞幾乎同一時間，中國政府正在研議全面開放生育，另外，上禮拜最被中國網友熱議的新聞，還有天津市正式開始加入「搶人口」大戰。所謂搶人口大戰，就是不同省市間，針對大學生、碩士生、博士生等年輕勞動力與人才，提供政策讓他們轉換戶口，落戶到當地，換省籍戶口在以前是非常難的事，現在各地區則是給錢、給福利，甚至房子利誘。

中國擁有十四億人口，照理來說最不缺的就是人，一線城市北京、上海、廣州、深圳甚至還有人口過多，所謂低端人口的問題。怎麼會二線城市，如天津、南京、西安、武漢、成都、南昌等，會有人口危機？關鍵在於中國人口迅速老化，年輕人口銜接不上，舊的理由是一胎化政策，現在則是物價房價飆漲，中國人自己戲稱「房價」是最好的避胎藥，可想而知。

人口老化、年輕人減少衍生許多社會問題，以中國的「高考」，類似我們的大學聯考，錄取率從二○一○年的六十九％到二○一七年已經高於八十％以上，甚至指標性的北京地區，赴京趕考的人數十年來已經減半。這表示，二線城市對所謂「北漂」的人口外移問題，加強福利吸引政策已經有效。

搶人口、鼓勵生育、提高大學錄取人數等，這些現象，背後都有一個本質的問題，就是中國各地政府面對的債務高台，根據國際清算銀行（ＢＩＳ）統計，中國非金融體系總債務佔ＧＤＰ的比重，從二○○八的一四一．四％，到二○一六年已經高達二五七％，甚至有美國學者報告指出已達三二八％。

這些債務帶來的財務負擔，已經無法靠外商、外資投資來支撐。這些省市最後還是只能回歸基本面，也就是人口帶來的消費與實質的成長才有可能脫困。否則，那些借錢開發的房地產，會繼續淪為一座座的鬼城，那些背在省市政府身上的負債，也沒有足夠的人口消費與薪資來抽稅支付。

所以，人才搶奪背後，其實是中國這幾年靠債務支持經濟成長的反撲。甚至，讓中國學生來台灣變少，也是中國利用審批刁難在搞鬼，舉一個我的中國學生為例，她第二次申請來台，因為是第二次，原本以為會很順利，結果審批文件硬是拖到機票日期前不到一週才下來，可見中國內部問題的嚴重性。

（作者為大學兼任助理教授）