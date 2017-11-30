自由廣場》中國青年談低端人口

◎ 木下實

在我的小時候，有一群人被稱為「蟻族」，住在北京周邊的城鄉結合部，油污的電線連著一隻黃光電火球。環顧四周，單薄的隔板擋不住旁邊的呼吸聲，腳邊只有一床骯髒的被褥。

我只有在電視報紙上看過他們，他們就是被稱為「北飄」的那群人，或許也是最自命不凡的一群。雖然他們姑且受過大學教育，可是專業卻無法立足於社會。要是家鄉不在沿海，那當地只剩下需要拚關係的黨營企業，卻又被朱鎔基裁撤了不少了。他們只能背井離鄉尋找機會了。在首善之都才可以忘卻故鄉的破敗與荒唐，他們希望能闖出新的一片安息之所。

我不清楚他們的辛酸，然而他們和他們之下的階級，卻讓我意識到不少社會的艱辛。傳銷，欠薪跳樓，春運，打工子弟學校，戶口，房價，上訪，癌症，這些名詞背後都有這些人數不清的故事。他們的問題不是一、兩個城市的問題，而是整個中國的病！

身在困境中的人們總是感嘆自己沒機會了，期待下一代的翻身。很遺憾，在中國貧窮是會複製的！臺灣人很難想像，畢竟再偏遠的部落都能分到一座國小和兩座教堂。在中國的偏遠地區，根本沒有小學，小學要是能有一個正職老師就不錯了，甚至很多都是只讀到國中的代課老師。留守家庭的孩子，老人沒有能力照料精力旺盛的小鬼，這些可憐的娃兒很快變成了野馬。有人會問，為什麼父母不把孩子帶到城市當中去？要知道私立學校是違法的，你沒有當地的戶口也進不了小學。起早貪黑的父母也管教不了孩子，只能祈求生個上進的小孩自己會讀書。漫長的學涯中，不知道會不會交上什麼壞朋友，你的下一代依舊是城市的窮矮挫（loser）。就算讀書有成又怎麼樣呢？照樣買不起房啊，一座斗室就意味著三十年的貸款，這就是融入城市的代價吧？

終究，中國的問題都是一樣的結果，要是共產黨不想解決，就是直接掌嘴，打腫你的臉，讓你再也說不出話來。現在共產黨直接清理小旅館，把他們的未來從北京給抹除了。這些人帶著失落回家，能不能忍受在家鄉的窩囊氣呢？

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）