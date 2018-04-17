社論》台灣人民不是被嚇大的

中國明天在福建泉州海域進行實彈演習，這本來是例行軍演，但在中國與其同路人炒作之下，彷彿是不得了的大事。台灣社會不但不必隨之起舞，還可趁此看穿中國的陽謀，進一步看清我們該走的路。

泉州軍演，就屬性和規模來說，顯係地區例行性質，但中國藉官媒、網路、假新聞刻意渲染，炒作擴大成「台灣海峽實彈演習」。同時，它挑在蔡英文總統出訪非洲時機點，「武嚇」的針對性至為明顯。武嚇是心理戰，企圖向外界傳達強硬訊息，主要是嚇唬台灣人民，尤其它的政媒所說，警告堅稱「台獨工作者」而不改其志的賴清德院長。

中國的如意算盤，卻因上週在南海的另一場更大規模的軍演草草結束，未演先衰。南海軍演，中國出動七十六架飛機、四十八艘艦艇及上萬官兵，據稱是該國史上最大規模海空閱兵。但啟人疑竇的，三天軍演禁航只進行一天，就提前結束。

其間，美國核動力航空母艦「羅斯福號」戰鬥群在同一海域執行公海的「航行自由行動」。有意思的是，「羅斯福號」戰鬥群南海行動，不但有新加坡軍艦加入，還高調邀請國際媒體及菲律賓將官登艦，見識它二十分鐘二十多架艦載大黃蜂戰鬥機起飛的高度作戰效能。這等戰力，豈是還在起步的「遼寧艦」所能望其項背？從而，解放軍突然撤銷「禁航區」，草草結束軍演，應與「羅斯福號」有關；新聞界「美航母來了，中國軍演提前收兵」的報導，事出有因。

美中南海較勁之際，另一場影響更大的經貿戰也正上演。「紐約時報」報導中國領導階層對美國是否真要打貿易戰感到迷茫，包括向三位美國前財長打探虛實。川普上週六再度表明，指對中國產品加徵關稅，「我們別無選擇」、「他們不能再佔我們便宜了」等強硬立場。川普最在意「年復一年的不公平貿易，令美國家庭遭受重創，財富被劫掠，對美國來說絕對可怕至極」。他也強烈批評前此的政府，「投降於外國的經濟侵略」。同時，新增對一千億美元中國貨品加徵關稅的清單即將公布；「華爾街日報」還指川普政府打算進一步施壓，以新關稅措施及威脅，阻止中國對美國科技投資。

川普應對中國的策略，因此是以軍事和經貿實力，不容中國繼續軟土深掘，得寸進尺。就南海情勢說，中國逐島建構據點，企圖把這一國際最重要海域軍事化，打造既成事實，成為它的內海，軟弱的歐巴馬政府難辭其咎。經貿方面，中國盜取美國智慧財產，行不公平貿易，強迫外商技術移轉，「全世界都知道中國是騙子」。如今川普逼中國具體改善現狀，因其攸關美國經濟未來與安全，不但來真的，也不容中國再打馬虎眼。

川普務實面對中國之際，也是台灣重新調整中國政策的時機。中國對台灣，有如它駐美大使崔天凱所說，不論和平或不和平，它就是要併吞，「沒人能阻止」。面對這樣的敵國，大膽西進是多年來台灣最大的錯誤，從它「改革開放」起就搶進協助它打造成「世界工廠」；寄經濟希望於敵國，捨棄製造產業升級上進之路，不但導致總體經濟沉淪，從經貿到軍事如今都飽受中國威脅。

就此而言，本報昨天報導，上市櫃公司去年匯往中國的資金創低水準，處分中國子公司金額創新高，西進煞車雖姍姍來遲，遲來的覺悟總比執迷不悟好。往前看，川普都強調要製造業回流，我國以代工為主的製造業也要「強本上進」，一改把製造業往外推且集中於中國的致命錯誤，轉而經由與美國等先進國家結合，脫離中國泥沼，並把握人工智能的最新發展契機，積極推進產業4.0，讓製造業也是知識產業，經濟才有前途。

至於因應中國武嚇，我國最可恃的力量，仍在充實國防，特別是心防。從「羅斯福號」戰鬥群的南海表現看，投資國防、展現實力是嚇阻中國最有效的應對方策，柔弱姑息只會促成它得寸進尺。同樣地，對中國武嚇有經驗的台灣人，從來不是被嚇大的；不受武嚇威脅，積極捍衛決定自己前途的選擇權利，是身為台灣人最基本的義務和責任。