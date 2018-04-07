社論》「維持現狀、務實台獨」新路線

中國駐美大使崔天凱透過中國官媒訪問批評台灣旅行法，撂話不容任何人破壞一中原則，否則後果很嚴重；他說沒有人能阻止中國統一，不論武力統一或和平統一，一定會統一台灣。美國國務院官員則回應，美國依據台灣關係法對台出售防衛性武器，並遵照法律程序評估台灣防禦需求而來，美國長期的對台軍售政策在七任政府都是一致的，美國一貫的政策有助於台灣安全，也支持維繫了台海的和平與穩定。經由駐美大使放話，北京恫嚇台灣顯然是說給華府聽的。中國經常批評，美國在打台灣牌，事實上，中國也在打台灣牌，只是打法不同，牌理不同。

除了台灣牌，不久前金正恩前往北京會見習近平，顯然也是對美國打朝鮮牌。崔天凱出牌，表面上的理由是台灣旅行法，但國會兩院通過、總統川普簽署該法案已有一段時間，現在舊事重提，項莊舞劍，意在沛公。北京打台灣牌，有兩種層面，一是「打台灣」牌，二是打「台灣牌」，前者是武力威脅、衝突邊緣甚至動武的伏筆，後者是也把台灣當作跟美國討價還價的籌碼，不論如何兩者交相使用，以確保中國最大的戰略與經貿利益，包括朝鮮半島、南海與貿易戰。而台灣旅行法這步棋，可供美國以文鬥取代武鬥，一如「經濟學人」專文預測，內閣官員包括白宮新國安顧問波頓（John Bolton），可能於今年六月來台參加ＡＩＴ新大樓落成典禮。

除了台灣旅行法，另外一個值得注意的是，中國對台灣行政院長台獨主張的批評提高聲調，而賴清德院長自稱台獨工作者也同樣是持續了一段時間的事實。而今，國內針對台獨工作者，駐美大使針對台灣旅行法，形成中國打台灣牌的有趣分工。顯然，在中美近期的總體較勁下，中國有意拉高中美之間關於台灣議題的衝突性，而且，北京似乎認為陡增衝突性對中國比較有利。只不過，這種一廂情願，結果可能適得其反，因為，川普恐怕是美國歷任總統裡面最不按牌理出牌的一個賭徒。中美貿易戰，美國出手中國反制，川普再加碼還擊，戲劇效果類似先前與金正恩的叫陣，最後讓對方自找下台階。

話說回來，美國打台灣牌，中國打台灣牌，不是我們所能夠左右的外部因素。重點在於，台灣能不能把握主場優勢，自己把台灣牌打好，維護台灣的和平穩定，同時獲取最大的國家利益。為達此目標，台灣面對另外兩位牌友，也必須使用兩種不同的牌理，對敵對友兩手策略。對中國而言，以台灣牌牽制美國，有賴於台海緊張升高，讓美國忌憚備多力分而讓步妥協。於是，基於台美聯合陣線，台灣的風險管理便是，降低兩岸的衝突性，致使一個巴掌拍不響。至於對美，則應利用中國的恫嚇挑釁，危及美國的國家利益，換取美國對台灣更多的安全承諾與實質協助，當然，盟友之間有捨才有得，台灣必須某種程度回應川普的美國優先政策，不能只想搭順風船甚至霸王車。

就此而言，維持現狀，務實台獨，宛如後衛、前鋒關係，一個要守到安枕無憂，一個要攻到扣籃得分。台灣的硬、軟實力，在國際上各有優劣不必喪志，一如日前訪台的美國商務部副助理部長史宜恩（Ian Steff）強調的：台灣半導體業是美國的重要盟友。關鍵在於，執政團隊能否以靈活手腕打台灣牌，而不是凡事都訴諸直球對決。目前，將近兩年來的維持現狀，已獲國際肯定有效控制台海風險，接下來，務實台獨的鋪陳，更有機會在地緣政治波動下，以關照利益相關者的穩健進取，致力於民之所欲的國家願景。維持現狀，務實台獨，堪稱國際新形勢下的台灣新路線，未來端看蔡賴體制如何因勢利導，活化產經、壯大台灣、撐開更大的國際空間。維持現狀，務實台獨，相對於霸權中國略嫌柔弱，但蘆葦面對勁風，柔弱勝剛強，才是最後的贏家。