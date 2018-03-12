自由廣場》前軍法官談統獨暴力

◎ 劉哲嘉

二二八追思日迄今已近兩週，期間，獨派青年「憤」而漆潑老蔣棺木和遺像，國民黨青年軍「恨」而砸毀公投盟攤位，好不平靜。

看似統獨皆暴力，但完全兩個樣，目的、手段、所犯通通不一樣。就目的言，為何要潑漆？因為民主時代了，還在供奉殖民者、獨裁者，所以，係為民主價值而憤怒，這理由夠充足，除非認為蔣介石不是獨裁者，覺得民主時代還可以這樣供奉祂。為何要砸毀？因為要報辱蔣之仇，要剿滅獨派人士，因此，係為一黨一人之私而仇恨，這理由夠犯規，除非認為尋仇可以，覺得恐嚇亦無妨。

手段上，一個只是潑漆，一個是砸毀不夠，還加碼要獨派人士走在路上要小心，這到底是政黨青年軍，還是黑幫古惑仔？統促黨這下子可以喊冤跟洗白了。

再論所犯者，漆潑棺木會致效用喪失？棺木不是一樣繼續裝著「民族救星、世界偉人」？退一步說，是毀損公物還是私物？既然可由蔣家決定是否移至五指山下葬，那就是蔣家事務，棺木和遺像所有權歸蔣家，國防部後備指揮部（留守業務處桃園管理組）只是圍事和看管，根本無權提告。至於圍事和看管即便於法有據，是否合理、合憲？陵寢（皇帝死後安葬之地）之於民主共和國，毫無違和？而砸毀和恐嚇，不僅相關法條的構成要件該當，而且因囂張地直播而罪證確鑿。

不一樣的暴力，自然要有不一樣的對待，目前看來果然不一樣，但卻是顛倒了。漆潑棺木者，通通迅速拘捕；砸毀恐嚇者，卻只是意思一下，詢問其中四人後請回。審判獨立，政府不好多說什麼，但檢警職司偵查和追訴，亦屬行政作為，民進黨政府更應該有所要求與約束，而非放任檢警速（嚴）辦獨緩（寬）辦統。

（作者為備役軍法少校，台灣國家展望會發起人）