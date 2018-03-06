自由廣場》潑漆三罪名很難成立

◎ 吳景欽

有學生於二二八當天，至桃園大溪的蔣中正陵寢潑漆，在相關人等未到案說明後，警方即向檢方聲請令狀為拘提。如此的大動作，是否符合比例性，實值商榷，更值關注的是，學生的此等行為，果真觸犯刑法？

目前的兩蔣陵寢，皆有衛兵守護，若有人進入潑漆，馬上得面臨刑法第一三五條第一項的妨害公務罪之究責。惟此罪的成立，必須是對執行公務的公務員，施以強暴、脅迫，潑漆行為顯無法合致於此等要件，致頂多以毀損罪論處。而依據刑法第一三八條，毀損公物，可處五年以下有期徒刑，罪刑似不輕。惟衛兵所守護者，即便曾為總統，卻不能因此將靈柩當成是公物，自也無成立毀損公物罪之可能。

故學生潑漆的行為，就僅有刑法第三五二條，即法定刑為三年以下有期徒刑的毀損罪，是否成立之問題。惟我國毀損罪的成立，必須致令不堪用，潑漆顯未達此程度，且在毀損罪不處罰未遂下，此等行為，就只能求之於民事侵權行為的損害賠償。

至於潑漆於死者靈柩，也可能觸犯刑法第三一二條第一項的公然侮辱死人罪，不過，除了此罪最高刑度僅為拘役外，也屬告訴乃論之罪，致須依據刑事訴訟法第二三四條第五項，即由死者配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬等，提出告訴，始符合訴追條件。因此，若非法條所列之人，如由國防部所提起，也只能算是告發而非告訴，就不符合法條要件，檢察官就算查有侮辱之事實，也必須依據刑事訴訟法第二五二條為不起訴處分。也因此，學生的潑漆行為，確實得負起民事的侵權行為責任，但基於罪刑法定與罪疑惟輕原則，是否達於刑事不法，就有很大的疑問。

總之，無論兩蔣於某些人的心中是多麼偉大，或者於某些人心中是多麼邪惡，在現代的開放與多元社會裡，是否該將之當成神一樣膜拜，實值所有國人深思。畢竟，時時有緬懷偉人的儀式、處處立有偶像來崇拜，肯定不是民主法治國家、而是獨裁威權國家之象徵。

（作者為真理大學法律系所副教授）