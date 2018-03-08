自由廣場》姑娘廟與慈湖陵寢

◎ 吳馨恩

由國防部後備指揮部管理、象徵獨裁歷史的慈湖陵寢，今年二二八七十一週年，自由台灣黨、蠻番島嶼等團體將正廳蔣中正靈柩、遺像等潑上紅漆，象徵遭到迫害民眾的血，呼籲大眾記取這段恐怖的歷史。

對此，蔣中正後代國民黨立委蔣萬安表示，是否移靈要由家屬共同決定，而不是由社會大眾、歷史學者、公共政策或轉型正義相關專業人士決定，甚至不少人聲援蔣萬安，對著支持轉型正義的民眾怒吼：「如果是你長輩祖先棺木被潑紅漆，你感受如何？」

這說法正表象出了歷史的不正義，一般民眾的祖先根本不可能有這樣的陵寢，可能火化放靈骨塔或土葬，跟家大業大的獨裁者完全不同。

然而婦女節又到了，這更有性別的不正義，相對於蔣中正這樣的已婚有子的男人，在那個年代的台灣漢人社會，有著「厝內不奉祀姑婆」與「尪架桌頂（神明桌上）不奉祀姑婆」的習俗，也就是說沒有結婚、意外死亡的女人們，甚至不能在死後入祀，也因此有了專門祭祀女性孤魂的「姑娘廟」。

姑娘廟卻是屬於「陰廟」的一種，甚至帶有「女厲鬼纏身」的刻板印象，除非求願靈驗、香火鼎盛，這也是為什麼不少早期的婦女團體有著「廢除姑娘廟」的訴求，要求未婚女性有權在死後入祀。

以我個人的觀點，更偏向把姑娘廟視作台灣重要的女性歷史文化地標，希望有天能像現在的慈湖陵寢被國家社會重視。

（作者為婦女團體工作者，新竹市民）