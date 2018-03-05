自由廣場》「極端」的沒有是非

◎ 朱孟庠

蠻番島嶼社青年以紅漆潑蔣陵寢，社會批判其激烈，獨派亦有指責其「極端」行為，易引發對立。果不其然，統派瘋狂地開始了一連串不理性的行為。害怕衝突、對立？事實，暗流早已在檯面下滾動。不讓油污浮出，又怎能清理油污？台灣人，不要老想便宜行事，想解構中華民國神話，能不付出代價？真可能以廉價的和平換來建國？

一位留學台灣的中國學生伊洛人發文：「華人社會有個大毛病，對反抗者，甚至是非暴力的反抗者極其嚴厲。對於統治者，甚至是屠殺幾百萬人的劊子手極其寬容。」(https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180303/1307376/)史達林、希特勒的屍體都燒了，法律更嚴格禁止任何相關圖騰。反觀華人社會：一九八九年天安門三勇士，魯德成、喻東嶽和余志堅也只不過以填滿油漆的雞蛋扔向毛像，一個被關瘋了、一個關十多年、另一個才放出來。而今，我們的學生，直搗集權圖騰的核心，做了四十年來沒人敢做的事，沒傷害到任何人，甚至屍體，這樣勇敢的台灣兒女，要承受肉搜、口誅、筆伐？這才叫「極端」的沒是非的社會吧？

以作為抵抗的行動藝術來看，即使整個行動十分匆忙，但讀其聲明稿，仍可定義其為「解構」中華民國神話的「儀式」，那紅色是「象徵意符」，不是漆了，是淌流著數十年台灣人民的鮮血。這可謂當代視覺文化「換喻」之形式，等同於文學中的隱喻。至於統派去蔡英文的家墓叫囂，那是無腦，是無能論述，除了暴力，還是暴力。

去年，西班牙國會通過，將佛郎哥屍體移出烈士谷。德國法庭判決，當年只是看守毒氣室的納粹小兵，事隔七十餘年，今九十六歲還是要坐牢四年。反觀台灣：見二二八影像及文字資料出土，那群國黨餘孽，猶然狡辯；甚至二○一六年中研院陳儀深老師發表〈二二八責任歸屬報告〉，蔣孝嚴還興訟求償五十億。沒有真相、沒有反省，當然沒有和解。至今陳文成案、林宅血案、江南案…加害者在哪？

這次行動是提醒蔡政府，在促轉條例通過後，必須積極地放手改革，除將二二八及白色恐怖的史料檔案盡速公布外，所有加害者、告密者都要清算，真誠地做好「轉型正義」。同時國防部不得顢頇無理向學生提告，並請蔣家領回遺體。社會輿論應作學生之後盾，支持相挺，因為台灣不是中國，不是「極端沒有是非」的社會。

（作者為藝術家、李登輝基金會顧問）