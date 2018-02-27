中共十九屆三中全會，刻正在北京舉行。會議事前公布中共中央的提案：從憲法中刪除中華人民共和國主席和副主席連任不得超過兩屆的規定，並維持一月一中全會的議案，要將習近平的個人思想寫入憲法。過去幾年被習近平鬥垮鬥臭的政敵，從明日之星薄熙來到指定接班人孫政才，應該始料所未及：習近平的中國夢，實為「中華帝國之夢」，跟別人不一樣！如果修憲通過，習近平長期掌權將夢想成真，強國夢變成強人夢，中國的決策風險將比以往更高，「中國風險」也將增加國際政治經濟投資的新成本，幾乎同時對中國、國際、台灣都帶來不可預測的挑戰。

去年底的國家安全戰略報告，川普將俄國與中國界定為戰略競爭對手，沒多久之後，為習近平量身打造的終身職呼之欲出，中國帶給美國乃至全球的挑戰，又多了一個驚嘆號。全球化時代，北韓的金正恩不斷製造麻煩，俄國的普廷、中國的習近平一一成為新皇帝，肯定會為這個地區以及更大國際範圍的和平安全民主自由人權構成威脅。全球化時代以龐大的經濟紅利揭幕，如今卻逐漸航向極端不可知的未來，這恐怕是當初對全球化心懷樂觀者意料之外的事。尤其是，中國堪稱全球化所孕育的巨嬰，如今它卻越來越像政經酷斯拉，全球化是否已走到了自噬的關卡，令人悲觀。

鄧小平主導的改革開放，制伏了毛澤東為代表的權力怪獸，將中國共產黨從革命黨漸變成執政黨，統治集團雖然依舊有其封閉性，畢竟走上了集體領導之路，權力交替建立任期制的慣例，江澤民、胡錦濤都扮演制度的遵守者。然而，韜光養晦到了習近平出現大轉彎，整肅黨內高層為一人獨裁鋪路，中共十九大之後，習近平雖無皇帝之名、卻有皇帝之實。一般咸信，習近平會在第二個任期鋪陳長期掌權的部署，只不過時間來得出乎大家意料之早，而且手法也出乎大家意料之外之不避人耳目。中共中央直接提案修憲，唯一說明的就是，習近平已經君臨十四億人，再上去沒有任何的挑戰者了。習近平打破慣例，首當其衝當屬中國共產黨與中國。從鄧小平以來，國內外對中國經濟成長帶動政治改革的期待，即將隨著習近平「登基」而徹底破滅。

國際對中國的想像，似乎也到了臨界點。習近平自我完成終身制，此時此刻也讓民主國家失去對他的僅存幻想。於今回顧，諾貝爾和平獎得主劉曉波，在生命的最後階段仍遭政治凌遲，遺孀還繼續受凌遲，並不是一個偶然的個案，而是習近平對普世價值不屑一顧的真情流露。習近平時代，歐美民主國家對中國人權倒退幾乎不吭一聲，以免犧牲了本國對中國市場與工廠的利益。結果，犧牲價值的姑息主義，讓中國倒退回辛亥革命之前的封建皇朝。未來，世人必須觀察的焦點，已經不是中國何時和平演變了，而是普世價值會遭中國標準衝擊到甚麼程度。從科技產業的國家隊，到散財童子的孔子學院；從一帶一路佔據戰略要點，到菲律賓杜特蒂疏美親中；習近平為自己畫的版圖，邊疆到底在哪裡，誰也不知道。

中國有句老話，叫做福禍相倚。習近平「登基」，難免也是如此。對台灣而言，或許也是福禍相倚。終身掌權，其邏輯就是權力第一，為了鞏固權力、極大化權力，不顧一切。習近平的手下敗將，原先都誤以為他會遵守鄧小平留下來的規矩，這樣的致命誤解，讓習近平順利清理戰場，完成今天的唯我獨尊。這樣的權力性格，台灣絕對不能掉以輕心，民主若淪為渙散，將成為習近平的軟柿子；民主法治，國防安全，必須以習近平的攻擊性敵意為前提來想定。所謂的「武統」時間表，更應該要有枕戈待旦的充分準備。不過，一如自由印太戰略的浮現，台灣也不用陷入單獨面對大國的驚惶，習近平露出鋒芒的中國質變，勢必會加速圍堵中國戰略的行動化。再一次，台灣的命運又將密切連結於國際民主陣營，可以說，這是小英政府新的國安團隊的隨堂考。