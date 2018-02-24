自由廣場》荒謬劇不只在司法節上演

◎ 吳景欽

監察委員陳師孟，針對二○○九年司法節慶祝會的諷扁劇，進行相關的調查，這是否是以大砲打小鳥，自有見仁見智之看法。惟於扁案裡，所凸顯的檢察權濫用，實更該成為關注之焦點。

二○○八年五月二十日，陳前總統卸任後，檢察官立即對其為境管，即限制出境。只是我國刑事訴訟法裡，並無限制出境之規定，司法實務卻將限制住居擴張解釋至此，是否有違程序法定，一直備受爭議。就算勉強承認限制出境屬限制住居的方法之一，但依刑事訴訟法第九十三條第三項但書、第二二八條第三項，無論是經拘提、逮捕或自行到場的被告，只有經檢察官訊問後，而無羈押必要，才可為限制住居。而在陳前總統剛卸下職務，也尚未被列為被告、更未經傳喚與訊問之際，特偵組就急於對之境管，或許展現檢察權的高效率，卻完全無視於法律的強制規定。

這種先境管、再慢慢找證據的舉措，似乎成為檢察權行使之常態。如前華揚航空公司董事長郭清江博士，於二○○八年三月，被特偵組設定為貪瀆犯罪被告，也立即為限制出境之命令，但因刑事訴訟法並無限制住居期限多久之限制，就使案件一躺五年，最終卻為不起訴處分。此案雖以無犯罪嫌疑為偵結，但郭清江於此期間，既無法出國探望親人，亦無法參與任何國際學術會議，更得背負莫須有的重大罪名，如此的身心損失，又要找誰討公道？

而在扁案偵查期間，特偵組更離譜者，即是偵查不公開的違反。原本，刑事訴訟法第二四五條第一項，所明文的偵查不公開，既為防止證據遭湮滅，也為保障第三人的隱私權，更在防止輿論的未審先判。惜於扁案偵查期間，資訊大公開，已無庸言，特偵組甚至召開記者會，叫承辦檢察官排排站，宣示辦不出來就走人的荒謬行徑，既將偵查不公開視為無物，更讓人有檢方只為入人於罪之感。

當然，這種偵查大公開的現象，也非只針對陳前總統，舉凡如八里雙屍命案的媽媽嘴老闆與股東， 或者是去年某位被誣指為殺害閨密的模特兒，也都是其中的受害者。這也令人感嘆，若對一位卸任總統，檢察權尚可如此濫用，則於平凡百姓，又該如何面對？

（作者為真理大學法律系所副教授）