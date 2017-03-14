自由開講》偵查不公開 如果公開呢？

李商

日前震驚社會的陳姓小模命案，主嫌程宇的女友梁思惠獲釋後引起一陣譁然。忙著追著炒作的新聞，又是「屍體加裸體」的社會案件，創造「蛇蠍閨密」的名詞，繪聲繪影寫了無數篇聳動報導後，結果竟然是當事人根本有不在場證明而獲釋，打臉一群鄉民及媒體。

陳姓網拍小模不幸慘遭殺害，震驚外界。（翻攝自臉書）

懶人包的時代來臨創造了「後事實」或稱「後真相」的名詞，人們懶得思考，或者無能於思考，對於複雜的事只想找到簡單的答案，這些造成「後真相」的原因，筆者有感於受到教育的影響至深，以前的教育著重於思辨、論述，而現代的教育卻為了方便出題考試用選擇題或是非題，造成學子喪失了思辨和論述的能力。「post-truth」的流行，是從學者指出川普在競選過程中不斷指責他人是錯的、堅稱自己是對的，但卻缺乏論理及事實陳述的論辯方式。在大數據的時代裡，人們越來越依賴以網路資訊判斷事情，真是不幸。

「陳姓小模命案及媽媽嘴案」有點雷同，幸好遇到有思辨和論述能力的法官能不隨風起舞，否則又多了冤案。筆者不禁要問會造成鄉民及媒體炒作的新聞，不就是檢警機關選擇性的放話，結果其背後的意圖讓人不解？是為了迅速破案或想提高辦案的效率？或者自古以來都是這種方式辦案？檢警機關正式起訴前，及犯罪事實尚未進入審判程序前，檢警機關不得公布犯罪嫌疑人所涉及的犯罪資訊，使其名譽受損。禁止檢警機關公開偵查過程與偵查行為，確保偵查程序能夠順利進行，進而保全涉案相關證據。時代在進步，但我們的檢警機關卻依然遵從古老秘方在辦案！如：20年前太極門案件，當時的檢查官侯寬仁大剌剌的違反《偵查不公開作業辦法》，還帶記者公然發表侮辱言語，是可忍孰不可忍？小老百姓的名節、生命在古老的官場有如蜉蝣，不可置信21世紀的台灣，還有官老爺的存在！

蔡總統有感於人民對司法的不信任，人民對法官與檢察官的不信任與不公正度達84.6%與76.5%，所以上任後把司法改革列為重點項目；台大法律系陳志龍說：「司法官其實應該稱之為司法人，是要有同理心，依據現行法律及事實證據為民服務的公僕，而不是高高在上的官，更不可官官相護。」前大法官許玉秀曾說：「國家帶給人民的二大痛苦，第一是刑法，會被關在監獄，另一個就是拔毛，也就是課稅。這兩件事情都跟人權有直接的關係，一般人只要不犯罪就不會有被關的問題，但『課稅』卻是每個人都會遇到的問題。」

筆者呼籲：「當人們越來越依賴以網路資訊判斷事情時，身為司法人員就應該有更冷靜的頭腦去思辨和論述的能力，及一顆柔軟、同理的心站在老百姓的位子，不可造成『後真相』的遺憾！」至於檢調單位已起訴造成「冤、錯、假案」或未解決的申訴案件，期盼小英政府藉轉型正義及司法改革之魄力，將目前行政法院被稱為敗訴法院，行政法院法官判決就像是直接抄國稅局的答辯狀，人民勝訴不到10%，一併改革，讓訴訟當事人權益進一步受《憲法》保障。「司法是保障人權的最後一道防線」、「良心是司法的最後一道防線」，法官秉持良知良能，不可官官相護，一錯再錯弄得民不聊生，讓人民有感，覺得司法改革不是玩假的！

（作者為退休人員）

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