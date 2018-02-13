自由廣場》軍校學制 別病急亂投醫

◎ 呂禮詩

去年九月立法院總質詢時，國防部長「至少一年之內不會回復徵兵制」的保證言猶在耳；新年伊始，面對基層部隊的「缺官乏士」，導致「班不成班、排不成排」，不但宣布中正預校國中部復招、首度招募「一年制」預官，更放大絕的把腦筋動到了軍校教育，檢討將現行的官校學制從四年減為二年，以解決長役期的人力缺口。

檢視目前國軍各院校的招生窘境，以人數最多的陸軍官校理工組為例：從一○四年的英文、數學、自然的後標及四十五級分的檢定標準，到今年已無檢定標準而只有四十級分的限制；至於原始級分，個人申請也從一○○年的五十級分降至一○五年的四十五級分。也就是無論是甄試的檢定標準到錄取的原始級分，均呈下降趨勢。不僅如此，甚至連體檢標準也從矯正視力○．八降為○．六，飛行生視力亦從裸視○．八降至○．六。

反觀解放軍，十八大以來因貪腐而落馬的副軍級以上「軍老虎」多達五十餘人，但是在社會的形象卻極其正面。去年在福建省要考上中國「九八五工程」教育計畫的清華大學或廈門大學的「國防生」（類似我國「大學儲備軍官訓練團」（Reserve Officers Training Corps, ROTC），錄取標準為五一九分，與我國官校學制相仿的空軍航空大學成績也必須達到四四八分，海軍大連艦艇學院更高達四八六分；故報考軍隊院校，「普通高考」（類似我國「學測」）成績至少必須達到僅次於九八五工程的一百餘所「二一一工程」重點大學，才有面試的可能。簡而言之，大陸軍校的錄取門檻，位在所有大學的中上水準。

國防部的如意算盤是將軍校學制從四年減為二年，以及時解決部隊的「初官荒」，且亦能透過各軍團、艦隊與聯隊的策略聯盟大學，以同等學力報考碩士班，在營區內進行「公餘進修」；改制後，完成預校國中部、中正預校、官校的「八年一貫」，若因「意志不堅」而萌生退意，八年所累積公費的賠償「沉沒成本」確實驚人，而必須三思。

軍方雖有「張良計」，但受制於此的學生或軍官亦有「過牆梯」；曾經鬧得沸沸揚揚的基層軍官「精神疾病」，即為一例。另三軍官校在一九九九年「軍事教育條例」令頒施行後，學制回歸「大學法」；海軍官校就因學科整併後，修習的學科無法達到國際公約所要求的海事教育及海事訓練品質管理系統之規範，以致交通部航海人員測驗須知中明訂二○○四年以後畢業的官校學生，必須補修部分學分後才能參加一等船副的航海人員測驗。修改官校學制，必須從長計議，輕率為之的後果，實在難以逆料。

美國官員或智庫在各種會議中不斷的表達：國軍改採「募兵制」是一項錯誤的政策，應考慮恢復徵兵制。雖然當下不斷的提高軍人福利與加給，但招募仍難有起色；然近年來年輕人瘋戰鬥營、生存遊戲與基地開放，可見並非全然排斥軍事領域。何以無法將其有效轉化為投身軍旅的動機，究竟是組織文化、升遷制度，還是外在形象出了問題，值得國軍平心靜氣的面對與檢討。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）