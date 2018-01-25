自由廣場》「國防事務專員制」的隱憂

◎ 吳人中

拜讀姚前輩大作「國防事務專員制 應積極推廣」，對文中假設該制推廣後預期成效「撙節維持預算」、「培養國防文官」、「業務經驗傳承」深表認同。惟隨著近日各單位逐一公布職務說明書後，個人認為隱憂已然浮現。

「國防事務專員」（下稱：專員）意在使服役已達最大年限的校級軍官、士官長，具專才且從事相關業務人員轉任雇員，以發揮留用目標。既然本制目的包含「撙節維持預算」，理應朝「國防事務革新」目標精簡業務、通盤檢討以核實員額。但觀察迄今公布職務，幾乎全依現行缺員或將屆退員額照抄重貼，僅可省下軍文職之間的預算差額，而無法真正與目標相結合！

更令人費解的是某些甄選「職務」與「業務範疇」。部分專員業務僅為「彙整會議資料」、「一般行政業務」。而諸如「主財資料處理官」、「自動資料處理官」、「資料作業官」、「電視作業官」…等，不正該隨著資訊化而精簡或外包嗎？為數不少的「督導官」、「督導士」，更讓人看了直搖頭，究竟目前國軍欠缺的是督導的人？還是做事的人？

上述皆可歸類為「組織架構」範疇，而在「組織文化」方面，在目前軍中「學長學弟制」仍盛行之下，未來，不熟稔業務、歷練不足的單位主官管，要如何領導、指導這些「資深學長專員們」執行業務，甚或創新發展？另，軍中除業務外，尚有勤務、任務、雜務…等，在專員比例增加，而無法與軍職相同去輪值戰情或跑戰備之情況下，必定會使現役人員「勤務頻繁、任務增加、雜務乘倍」，如無檢討或相關配套，勢必衝擊目前已岌岌可危的留營率。

立意雖好，但執行偏差就扭曲原意。期望本制度能更加精細明確，真正甄選到具專才、能做事的專員，同時不致過度影響現役人員，而能互相交流精進，真正達成軍事事務革新的目標。

（作者現任陸軍少校，台北市民）