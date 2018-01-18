自由廣場》國防事務專員制 應積極推廣

◎ 姚中原

國防部一月十五日舉辦第一場「國防事務專員巡迴宣導說明會」，希望目前服役已達最大年限的校級軍官、士官長等九大類人員，今年起可轉任為「國防事務專員」，未來繼續在軍中服務為國所用。

我國國防預算每年三千多億元的編列，主要分為「人員維持、作業維持、軍事投資」三大區塊。但近年來，人員維持費用一直居高不下，都在一千五百億元左右。如果人事費用持續增加，不只壓縮到軍事投資項目的額度，也不利於整體國防發展。

國防部規劃的「國防事務專員」制度，未來如果實施成功，讓一些資深軍職人員能轉換為聘僱的文職人員，不只可延長軍職生涯、減緩軍人退伍支出，更能運用多元彈性人力，並使專業累積經驗能有效傳承給軍中學弟妹。

其實，不論「國防事務專員」或「國防文官」制度的推動，早已是先進民主國家作法。例如美國是全球軍事超強國家，長年積極培養並任用各種文職人員，負責政策規劃、研究發展、資訊科技、財務管理、保養維護以及後勤補給等軍事工作，目的就是希望藉文官的多元專業，推動國防與軍事事務的革新。

再如，鄰近我國的日本，不只現在的防衛大臣是由「純文人」擔任，防衛省任用文職人員比例亦將近一百％；除此之外，英、法兩國的國防部，也都在七十％以上；即使南韓長期面臨北韓的核武威脅，但近年來，堅持在「國防部文人化」改革理念下，積極推動及進用文官已完成七十一％的目標。

蔡英文總統上任後，去年三月公布首份「四年期國防總檢討」報告，其中參考國外「國防文官」進用制度，所規劃編設的「國防事務專員」，讓軍職人員可延至六十五歲退休的彈性用人政策，未來除能解決軍人退撫基金支出的困境，其實更有助於並落實我國「文人領軍」的重大國防意義。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）