自由廣場》《林保華專欄》習近平要消滅私有制？

上星期本專欄剛談到張五常教授的自由經濟，最新出刊的中共中央機關刊物《求是》雜誌就刊出我的母校、號稱第二黨校的中國人民大學馬克思主義學院教授、博士生導師周新城為紀念《共產黨宣言》發表一百七十週年而撰寫的文章，狠批張五常與中國經濟學家吳敬璉所主張的私有制，並且引用馬克思、恩格斯的經濟學理論，宣稱「消滅私有制是社會發展的客觀必然趨勢」。

中國改革開放後，曾經修改憲法允許私有制的存在，「國家依照法律規定保護公民的私有財產權和繼承權。」還廣納外資促進中國經濟的發展，「它們的合法的權利和利益受中華人民共和國法律的保護」。然而過橋抽板是共產黨的拿手好戲，因此純種姓黨的《求是》刊出周文，絕不是個人意見。

一月六日，中國國務院批准廢除具有三十五年歷史以區隔深圳經濟特區與中國其他地區邊境線的「二線」，這等於廢除深圳的特區地位，是否意味著開始全面否定鄧小平的改革開放路線，值得關注。而近年來中共努力在外資企業設立黨組織，是否為便於接管這些外資企業而做準備，也值得關注。更重要的是，這些外企要如何應付習近平紅衛兵時代給中國帶來的大變局，也就是中國將恢復到毛澤東時代，甚至是文革復辟。

將在一月十八至十九日召開的中共十九屆二中全會，專門討論修改憲法問題，並決定將中共中央關於這次修憲的建議提請二中全會審議，然後在三月的全國人大會議執行。外界認為主要是將習近平思想納入憲法。對私有產權會不會也有新規定？然而目前憲法對如何沒收私有財產早有規定：「國家為了公共利益的需要，可以依照法律規定對公民的私有財產實行徵收或者徵用並給予補償。」對外資也有辦法，「國家依法禁止任何組織或者個人擾亂社會經濟秩序」。對流氓政權來說，尋找理由易如反掌。

紅衛兵是毛澤東左傾路線走到極端的怪胎，五十年過去了，它的幽靈還纏繞在習近平這一代人身上。因此什麼傷天害理與匪夷所思的事情都可以發生，不可以用正常人的思維去衡量他們。看來消滅私有制已經成為目標，只是步伐快慢的問題，而最軟的一塊是港資台資。

國際事務方面，朝鮮半島危機剛剛緩解，中國立即派核潛艦高掛五星旗進逼釣魚台尋釁滋事，挑起另一個烽火。因為共產黨的哲學是鬥爭哲學，是不斷革命論。毛澤東在清醒時還會說「文武之道，一張一弛」，這些紅衛兵只知冒險衝撞，不擇手段，不計後果；全世界都要警覺，隨時反制。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）