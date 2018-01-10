自由廣場》《林保華專欄》左而成膠，禍國殃民

近幾年香港出現「左膠」字眼。左是一種理念，左而成膠就是僵化黏成一團難以自拔。左標榜公平正義的理念，是人類追求的目標，吸引熱情單純的年輕人，但也易被政客利用；左膠則是走到極端，禍國殃民。

香港的左膠反對本土優先，因為本土優先主張限制中國移民入境，並且由香港負責審批，並對被中國推來香港的低端人口立即實施與香港人完全同樣的社福不以為然，被左膠斥為法西斯種族歧視。然而其他外國人並無這種優待。

我有「左」的前半生經歷。九歲在印尼就讀五年級時就被老師用美國左派記者斯諾所寫的《西行漫記》洗腦，初中、高中的學校都是中共地下黨所控制，禁看右派報章與美國電影，嚮往公平正義的社會主義而在一九五五年十七歲時回中國；那條船上就有七百多位印尼僑生，有的是背著家庭逃出來的，可見左潮多驚人。離開印尼時在移民局須蓋上指紋發誓永不再回來。進入中國大牢籠就出不來了。二十一年中媽媽回來看我四次，爸爸是一九七四年回來幫我申請出國，但我只能滯留香港，也就是離開後只見過爸爸一次，後來他在印尼病危，我沒膽量偷渡回去，就此永別。

中共自稱毛澤東思想是馬列主義「中國化」，馬列主義本身就有問題，再經中共歪曲，更為不堪。因此中國特色的社會主義隨當權者任意操弄，其實就是認真閱讀馬克思、恩格斯著作，他們也承認社會主義還有封建的、小資產階級的、資產階級的，還有空想的等等。

做了香港大學張五常教授研究中國經濟的助理，經過左與右的腦激盪，才比較明白右翼的自由經濟是怎麼回事。但我並不贊成絕對化，像一九八○年代香港社福條件比較差，須提高社福。不過香港勞資相當和諧，有糾紛政府才插手調解。排除了共產黨的「階級鬥爭」，經濟才能起飛。金融衍生工具氾濫導致金融風暴，我也贊成政府的適當干預，但是不能成為常態的大政府。我也更明白，經濟是最務實的，不懂經濟，靠政治激情空談口號，一定禍國殃民。一九四九年後毛澤東的中國就是明顯例子。

在台灣號稱為工人爭取權益的社會主義思想是哪一家的，恐怕說不清。然而自命最代表勞工權益、非要一週休息兩天而無絲毫彈性的，絕對是一種空想，依此辦理，社會非癱瘓不可。如果連這種日常常識都沒有而要堅持，就不知是什麼動機。

國民黨是腐化的右派，一定要向他們爭取勞工權益；民進黨是左翼，就得防止他們掌權後成為左膠。如果民進黨成為資進黨而擺脫小農意識，那是台灣經濟發展的大機遇，可惜還不是。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）