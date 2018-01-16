自由廣場》慢箋部分負擔調高 應再商榷

◎ 趙銘圓

衛福部健保署於上個月初宣布，慢性病患者持慢性病連續處方箋領藥將收取部分負擔，最高二百元，並且將在今年的三月份開始實施，此項健保新措施預計將影響六百萬人，一年患者共計將繳四十二．四億元投入健保之中。健保財源不足，是否真的已到非向患者提高收費的地步不可？健保自身的制度缺失是否都已改善？還有提高部分負擔是否會帶來患者服藥順從性降低？種種問題，個人覺得政策上路前應慎重斟酌。

罹患各種疾病都是患者本身不願意及不樂見的，尤其是如糖尿病、心血管疾病、高血壓等，都是必須要長期且不得不服藥的族群。但健保署以部分患者浪費藥物的理由，將整體慢性病患者領藥的部分負擔全部提高，對於長期遵照醫囑、按時服藥的患者來說，無疑是變相受到懲罰。再放大來說，挑選慢性病患者作為費用調漲的首要對象是否合適？

目前健保制度中仍有許多不合理並造成浪費的漏洞，健保署署長李伯璋也曾多次公開表示「盡量把不必要的浪費控制下來」，亦提出了幾項作為，例如病人在醫院做電腦斷層、核磁共振這類檢查，透過雲端資料共享後，其他地區醫院和診所都可以檢閱報告，也可以落實轉診制度。同理，在慢性處方箋的政策措施下，漲價應非唯一途徑，例如是否可運用科技方式評估患者們藥物浪費及使用狀況？甚至是，調漲部分負擔對患者而言是珍惜藥物還是服藥順從性降低？

健保財務漏洞非一朝一夕，醫院的藥價差更是一大黑洞，尚不見健保署拿出有魄力的因應作為，卻先對慢性病患者開刀，實在值得商榷！

（作者為衛生福利部健康保險委員會委員─付費者代表）