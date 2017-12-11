自由廣場》談健保財務

◎ 李伯璋

貴報於本月十日頭版報導「健保再現短絀 今年逾百億」，對於健保安全準備餘額下降，財務缺口擴大情形，有頗深入的分析報導；身為健保署長面對健保財務再度入不敷出，自然無法逃避，願藉貴報分享個人對這個問題的看法。

目前健保收支存在結構性失衡，以一○二至一○五年為例，保費收入年平均成長率為二．二七％，尚不及保險支出的四．二二％，兩者收支相差一．九五個百分點。保險收入增加緩慢主要是以薪資為基礎的投保金額，受到近年來經濟景氣影響成長緩慢，反而是保險成本受人口老化、罹患慢性病增加，以及病患對新藥、新醫療科技需求增加等因素，醫療費用不斷上漲，使得一○六年健保財務收支短絀逾百億元。

所幸，自一○七年起，配合基本工資調整，包括公民營企業機構受僱者的最低投保薪資及保費隨之調整，加上職業工會會員、農、漁民、水利會員的保費一併調整，還有軍公教人員待遇調升三％，這些變動估計一年將挹注健保收入五十五億元，使得安全準備在現行費率四．六九％情況下，得以延後一年至一一○年才會用罄。

吾人深知，以今年健保支出約六千六百億元，按每年五％的成長率估算，不到十年健保預算就要破兆，鑑於未來要調漲保費有其現實面的難處，必須加強節流。我們從健保大數據分析發現，唯有從控制不必要的檢驗檢查及用藥來著手，目前已建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」，讓醫師看診即時掌握病人過去診療資訊，對於常見廿項檢驗檢查項目，健保署會按月提供各醫療院所醫令執行率統計的資訊回饋，供各院自我管理，一旦發現檢查（驗）有異常高之案例則進行立意專業審查。

尤其是，個人上任以來積極要求所屬建立電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）的影像分享平台，包括長庚、台大、三總、中榮、成大、高醫已全部成功上傳，高榮和慈濟也正進行對測作業，還有中國、中山與彰基也主動表達參與測試，預計明年元月起各級院所即可透過雲端資料分享，既可有效抑制健保支出，也能真正落實分級醫療。

健保資源全民共有，健保署將透過各種作為，達到不調整保費的目標，和大家為健康生活一起努力！

（作者現任中央健康保險署署長）