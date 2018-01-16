自由廣場》只見吹鼓手 不見蔣家人

◎ 陳安

蔣經國去世三十年，許多人突然頭殼發燒，感情澎湃。

國民黨舉辦紀念大會，歷任主席連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫、吳敦義等一字排開，獨不見蔣氏家屬出席，這樣的追思會，別有「心裁」昭然若揭，因為，選舉熱季又到了。

擁有三十五席立委的國民黨，在重大法案審議過程中完全神隱，連跑龍套的角色都混不到，但一談到選舉「重返執政」，一干遺老便虎虎生風，展現大團結的高昂意志，頭腦發脹，胡話連篇。

其中又以官司纏身的馬英九表現得最為突出，不僅與宋楚瑜展開「誰是經國大秘」的嫡庶之爭，還企圖混淆歷史，顛倒黑白，復辟威權。

他說「蔣經國終結威權體制後，現在台灣有一個新威權體制蠢蠢欲動，要提高警覺。台灣好不容易建立的民主憲政，不要在這個過程當中又被毀壞。」

這真是個天大的笑話，他把「被終結」的威權，說成民主改革者，卻把六百九十萬票選出的總統誣為威權，拿蔡英文類比蔣經國，無異天使比魔鬼，不倫不類。這人的腦子裡，有一絲民主的概念嗎？

關於蔣經國的歷史功過，當然可以客觀討論，朕即天下，我說了算，固然可以展現執政效率，恰恰也正是獨裁的本質啊。他舉例說，蔣以行政院長之尊視察，原民小兵都敢頂撞，現在卻有官員大耍官威，以示蔣的親民，是這樣嗎？去問問白色恐怖受難者家屬吧。

蔣經國忌日，有兩場新書發表會，一邊是「刺蔣案」鄭自才回憶錄，一邊是炮製「江南案」的汪希苓回憶錄，站台的有陳虎門、白狼和…你沒有看錯，正是柯Ｐ。

在這方面，柯文哲和馬英九有驚人的共識，他們都推崇蔣經國是台灣民主成就和經濟奇蹟的推手。馬英九是「反全民直選」的要角，柯文哲把蔣經國奉為典範的發言不勝枚舉，他們都是「菁英獨裁」的擁護者，吹鼓手。

民進黨與蔡政府，是有很多教人不爽的地方，下次選舉叫他滾蛋就是了，但你能對蔣經國或現在的習近平說不嗎？

馬英九有一點倒是說對了，此刻，確實有個威權復辟的幽靈蠢蠢欲動。

（作者曾任新聞周刊副總編輯）