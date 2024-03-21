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自由開講》請經濟部加油！快努力澄清自己不是詐騙集團

2024/03/21 17:37

洪孝全

由「台灣居住正義關懷聯盟」、「全台各地反土地掠奪及反家園迫遷自救會」共同發起，在2024年3月20日假行政院前舉辦「政府不應是坑殺廠商的詐騙集團—搶救林金連園長」記者會。對政府如此嚴重的污衊，筆者想問，到底政府機關是詐騙集團，抑或這些團體才是詐騙集團？主事者經濟部有需要親上火線，說清楚、講明白，化解外界疑慮，不應再拖延，以免損及政府威信。

上述團體表示，「林之泉飲用水股份有限公司」負責人林金連，因相信時任民進黨彰化縣長翁金珠：「廠商到彰濱租地設廠，營運良好、想把土地買下來的話，所繳租金都可以扣抵地價，且在租地滿22年，土地所有權移轉投資人。」、時任經濟部工業局長陳昭義：「除了前兩年免租金外，就以租金折抵地價最具誘因，也就是廠商繳交租金20年後，可以無償取得土地。」林金連認為值得投資，於是乎在2004年參加經濟部工業局006688彰濱工業區租轉購方案，租賃20年2024年3月到期。

事件的爭執點在於，經濟部與「林之泉飲用水股份有限公司」2004年簽訂的書面土地租賃契約，沒有承租轉承購，或期滿免費取得土地的相關條文，只有上述口頭或會議紀錄提及。近年地價高漲，若以最新法令「租轉購」方案，為保障機關權益，須重新計算土地市價，故出現6千萬元價差，這也是近幾個月林金連對外公開募資，乞求每人出借其1萬元，累積6000人就可以購地的原因。

林金連過去最有名的是「黎明幼兒園」重劃抗爭，其多次採激烈手段吸引鎂光燈，包括騎腳踏車撞時任市長林佳龍座車、到總統府自殘「死諫」、台中市府撒冥紙及潑紅漆，在媒體吹捧下，儼然成為土地正義代言人。（本報資料照）

然而，林金連過去最有名的是「黎明幼兒園」重劃抗爭，其多次採激烈手段吸引鎂光燈，包括騎腳踏車撞時任市長林佳龍座車、到總統府自殘「死諫」、台中市府撒冥紙及潑紅漆，在媒體吹捧下，儼然成為土地正義代言人。但隨後「與家人爭產偽造文書判刑入獄」、「已經賣光台中黎明幼兒園土地」、「占用土地的違建蟑螂」、「購買價值2565萬元遊艇享樂」、「把幼兒園當加水站」等劣跡一一被爆出，重創土地正義代言人及幼兒園園長正面形象。 本次抗爭的主導是前政大地政系教授徐世榮，提及此人，筆者在2月20日自由開講》「不要再鬧了！烏龍立委陳椒華憑什麼成立『監督施政聯盟』？」一文曾表示，「徐世榮爭議事件一籮筐，常將各種事件，包括空難、增設學校，掛勾土地議題（特別是民進黨執政縣市），再予以批判，藉此要求廢止土地政策或公共建設。但許多指控，常引發輿論爭議，甚至引起在地居民、議員強烈反彈。」連這次事件，他都特別質疑是民進黨執政惡意刁難所致。因此，不得不懷疑此人政治立場及動機。

抗爭後，公共電視記者電話訪問經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬，其回應：「確實都要依照目前申請承購當時候價格來做處理，目前已經排定在3月底做相關審查。」筆者建議，經濟部應澈底釐清林金連的租賃合約，屬於個案或者是通案情事，做一完整說明，洗脫「民進黨政府是坑殺廠商的詐騙集團」罪名。不可因徐世榮操弄民粹、聚眾抗議壓力而屈服，進而放寬申購標準、賤賣國土，使林金連獲取土地投資暴利，讓經濟部成為圖利廠商的元凶。審計機關更應火眼金睛，嚴加審查適法性，保住所有人民公共資產，莫落入私人口袋。

（服務業）

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