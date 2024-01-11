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自由廣場》這次大選一定要飛回來！

2024/01/11 05:30

◎ 張昭仁

飛了十四小時，跨越整個太平洋，台灣，我回來了！

過去每年工作忙完就會回來，二○一九年新冠肺炎後，就很少跨國旅行，這次台灣大選，一定要回來，以下是我的三個觀察：

第一民進黨論述能力變弱了，文宣一路挨打，一直到最後階段才扳回一城，八年執政，許多國際社會驚艷的成就如海鯤號潛艦，一群兢業認真的專業人士，為國家完成重大成就，全世界能造潛艦國家不到十個，台灣在艱困環境下完成，其中必有許多感人故事，卻在毫無證據下，被在野力量羞辱成弊案，高端疫苗亦同。再以不分區立委為例，民進黨前七名都是社會公益弱勢代表，相較柯陣營「權利名位交換」的名單及國民黨黑金地方政二代的名單，民進黨絕對是最符合社會公益的名單，卻少有討論。

第二是民眾黨，民眾黨兩大口號，一是把政權還給人民，但選舉本身就已是把政權還給人民，柯文哲在台北市長任內是要如何把政權還給人民？難道要如敬老重陽津貼說停就停？二是土地正義，低薪，高房價。土地當然是用來住的，不是來炒的，但在自由經濟體系下，經濟發展加上供需因果關係，房價自然成長，紐約、倫敦的房價有便宜嗎？就連共產國家的北京上海房價也是高得離譜，對於私有財產的市場價格，政府是要如何介入？因此才要補助房租，興建社會住宅，檢視蔡政府的社會住宅與柯市府、侯市府的社會住宅，即可知每個人的成效，何須流於情緒攻擊？至於低薪問題，蔡政府從22K調到28k，薪水永遠難滿意，薪水與經濟發展與物價指數習習相關，這八年台灣產業結構轉換得宜，外銷成長，就業市場良好，相較於中國廿％年輕失業族，越南，日本，韓國的經濟失速，台灣就業相當穩健。薪水要升，也必須一步一步來，一次就要高額提升，那個企業承受得住？是要有工作或是衹要高薪重要？

第三是國民黨，國民黨的特色是決策人員仍是七十歲的老頭子，候選人倒是年輕化，政二代與染紅是這群年輕人的特色，我很納悶這群人個個家財萬貫，難道不怕中共透個他們取得台灣後，這群國民重土豪劣坤淪為共黨清算門爭的首要對象。

台灣是我出生養育的地方，是我的父祖之國，希望它的人民富有喜樂，自由民主，台灣同時是島嶼，國家意識仍在形成，任何一次大選都是嚴峻考驗，選對的人，走對的路，天佑台灣！

（作者是會計師）

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