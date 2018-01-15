自由廣場》三年前後的柯文哲

跳脫藍綠≠價值真空

◎ 陳財能

蔣經國死去的第三十年，同一天、不同場合有「江南案」的《汪希苓回憶錄》及「刺蔣案」的《鄭自才回憶錄》分別發表。柯文哲務實地選擇在《汪希苓回憶錄》的場合上，再度推崇蔣經國。因為務實，所以有意。因此，不管柯到底是為了連任市長選舉，或是為了堅持理念，還是為了好朋友站台，其實，都已清楚顯露柯文哲的歷史觀與民主價值觀。

近代實證史論的肇建者─德國史學家Leopold von Ranke認為，歷史乃是真實呈現具體的人事，須掌握歷史人物才能說明完整的故事。從歷史敘事的主體而言，偏頗的史觀，會產生不實的評價。柯文哲「倒果為因，對錯折合」的論調與行為，其實正是反映過去三十年，「蔣家獨裁統治的完整故事尚未被真實呈現」、台灣主體歷史一直陷在中國國民黨所架構及教育的史觀中，及轉型正義的實踐意義被守舊政客與媒體塑造、混雜成「藍綠惡鬥」等政治紛亂現象所掩蓋。由此觀之，自然能理解為何柯文哲、宋楚瑜、白狼、黃安與馬英九等人都既「尊蔣」又可以接受習近平「兩岸一家親」的中國民族史觀。顯見，他們都是同一類人。

三年前，在民進黨及支持者的擁護下當選台北市長的柯文哲，三年後，與蔣經國的特務爪牙汪希苓、陳虎門及黑道白狼等人，同堂齊聲歌頌獨裁者蔣經國為台灣民主的推手。三年來，柯文哲利用「藍綠惡鬥」的史觀矛盾，成為「超越藍綠」的高人氣網紅政客。然而，這種既要民進黨的支持，又要堅持獨裁體制史觀，來魅惑國民黨選民的權謀，不僅將深化台灣民主發展困境，更混雜了台灣歷史主體的記憶。

三年前，針對柯文哲「蔣經國晚年功大於過」、「是政治典範」的發言，臺灣守護民主平台、台灣人權促進會、澄社等公民團體除了聲明強調「跳脫藍綠並不等於價值真空」外，更要求柯文哲收回「反民主」發言並公開道歉，也點名民進黨應公開表態是否支持柯文哲的歷史觀與民主觀。三年後，柯不僅依然故我，還變本加厲。柯文哲與台灣主體史觀截然對立，不只令人齒寒，更讓台灣人火大，民進黨還要繼續挺下去嗎？

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）