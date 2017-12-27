自由廣場》《林保華專欄》第二次韓戰？

二○一七年即將過去，明年大家最關心的問題除了經濟，就是會不會發生大規模戰爭？本月中旬美國肯塔基大學軍事與國防安全專家法利認為，最有可能爆發第三次世界大戰的五個地方中，北韓排名第一，台灣第二。

美聯社台灣分社前主任溫逸德今年夏天警告，二○一八年是中國入侵台灣的最可能時機(https://sentinel.tw/taiwan-gun-urgent-call-action/)。此後中國軍機與軍艦繞行台灣進行挑釁性演練成為常態。然而如果還沒有做好與美日大戰的準備，則台海戰爭暫時還可避免。至於第二次韓戰，卻不是不可能發生。

由於北韓的桀驁不馴，而且百般挑釁，對早已超過戰略忍耐的美國只是時機的選擇而已。國務卿提勒森原先還主張談判，現在已經改變口風。聯合國最近通過進一步制裁，是美國與中俄兩國協商出來的版本，表明即使北韓可以充當中俄兩國反美的馬前卒，然而因為金正恩行事無底線，中俄也擔心被他連累而付出沉重代價，尤其核武與生化武器距離中俄更近。

中國不但在中朝邊境早部署有相當兵力，在川普訪問中國以後，更是大量興建難民營，到底中美之間談了什麼，令人好奇。

其實早在今年八月中旬，美國參謀長聯席會議主席鄧福德，赴瀋陽訪問負責監控中朝邊境動向的解放軍北部戰區司令部，已見端倪。如果中國不願意配合，豈會讓鄧福德到這個敏感的軍事要地？那時雙方已經談到設立難民營的問題，也許中國還會向美國敲一筆費用幫美國收拾殘局。如今，可以容納五十萬人的難民營已經動工興建。

被蒙在鼓裡的除了北韓，還有南韓。左膠總統文在寅一直反對開戰，向北韓釋放善意又碰了一鼻子灰，從而失去發言權。文在寅以為只要反美反日就可以得到中國的歡心，而中國卻不把他放在眼裡，不但中國軍機入侵南韓防空識別區，而且把「限韓令」撤了又設的玩弄。

然而如果中國同意美國動武，一定也要有對中國有利的條件來交換。中國一向怕出現第二個越南，尤其是民主的朝鮮半島，那會抗拒中國擴張並掀起吉林延邊自治州的「朝獨」。因此美國答應的條件或許就是美國負責空中打擊，陸地部分由中國解決，這樣可以避免美國深陷泥淖。而中國解決陸地部分，自然由中國來扶植一個聽命於中國的傀儡政權，並負責清除核設施。本來中國屬意的金正男已經被暗殺，還好他的兒子還在，年紀還輕更方便中國派個「攝政王」。即使朝鮮半島還維持南北分治，中美還可能爆發戰爭，至少沒有北韓的核武威脅，讓戰爭可以控制在一定範圍內。

蔡總統似乎也獲得了某些訊息並為台灣定位。如果發生戰爭會帶給台灣什麼變局更令人關注。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）