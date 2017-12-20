自由廣場》《林保華專欄》巴農為什麼說「厚顏無恥」的中國？

前白宮最高策士巴農訪問日本時說：「美國與東亞盟國務必團結，以遏阻中國『令人恐懼的、厚顏無恥的』全球野心。」只是「厚顏無恥」這詞，就表明巴農基本看透這個流氓國家的本質。西方國家的所謂中國通正是迷信中華文化中「禮義廉恥，國之四維」，而被痞子文化玩弄於掌股，協助流氓壯大，現在正在被反噬，可是有些人，尤其是那些「左膠」還執迷不悟。

中國的厚顏無恥可以舉出最近的若干例子：

中國人權狀況極為惡劣有目共睹，最近更驅逐低端人口，迫使他們在寒風中露宿，可是中國國務院十二月十五日公布的人權白皮書竟聲稱：「中國人民享有充分的經濟、社會、文化權利和公民及政治權利，人權事業發展『正如沐春風、充滿生機』。」不久前還自稱中國是最大民主國家。

中國對美國施行保護主義，導致美國每年對中國的貿易逆差近五千億美元，還盜竊美國知識產權，可是習近平可以不要臉的指責美國保護主義，並且要領導全球化。川普訪問中國，中國對外資送「大禮」放寬外資入股中資銀行股權的限制，可是中資銀行正被中國的債務危機拖累，還要把外資拖下水。

中國大肆擴張軍力，發表好戰言論，海空軍穿梭日本島嶼之間的宮古海峽、對馬海峽，聲稱「日本海不是日本的海」，這種軍國主義擴張行徑迫使日本要修憲增加防衛實力，反被咒罵是「軍國主義復活」。而南海、東海等海域則是中國主權範圍的內海，外人不得說三道四。

韓國總統文在寅日前訪問中國刻意討好習近平，接受習的「命運共同體」主張，聲稱中韓是命運共同體。果然正在採訪的韓國攝影記者被保安痛毆，與中國「低端人口」同命運。文在寅離開中國不到七十二小時，中國軍機就入侵韓國的防空識別區，享用「共同體天空」。

文革結束，中國經濟處在破產邊緣，被迫「改革開放」，港商、台商攜帶資金、技術、管理科學大舉進入，然後才是外資，協助中國崛起。現在中國把香港、台灣當低端地區去賺中國的錢，侮辱港、台靠中國才能生存。對外資也換了一副面孔，不但尋釁滋事，還要在外資企業成立黨組織體現黨領導。

這些都是作賊喊捉賊與忘恩負義的表現，還擺出我是流氓我怕誰的姿態。巴農呼籲美國高層須避免「修昔底德陷阱」；我正在看的二戰史詩《戰爭與回憶》（War and Remembrance）則引用修昔底德提出的重要教訓：「民主制度最充分地滿足人對自由的渴望，然而，由於紀律鬆弛、秩序混亂、貪圖安逸，它一再向嚴峻刻苦、專心一志的專制主義屈服。」包括台灣在內的民主國家能不驚醒乎！

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）