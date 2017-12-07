自由廣場》回應「從英美工會興衰看台灣」

◎ 李金富

看到黃天麟先生寫到「從英美工會興衰看台灣」，裡面重點就是工會若不自律，往往就會變成破壞市場經濟的一支負面力量。他希望大家恢復理性，珍惜工會的力量，客觀評論一例一休修法的問題。我個人非常贊成黃先生的看法，目前心情也是非常平靜，我想要客觀講一個事實。

這次修法，有一個重點是：經過勞資會議或是工會同意，就可以鬆綁七休一。問題是，台灣三十人以上的企業，只有七％的公司有工會。這問題很大！如果九十三％的企業沒工會，要如何協商？

勞動部長是有講，未來會協助、輔導勞工組織工會，話隨人講，這款「配套」很虛。另外一點，以我本身經營企業的經驗，我非常反對我的員工組工會，因為我有信心絕對沒讓員工吃虧，不管是薪水還是福利，絕對不輸別間公司；但是員工若要組工會，歹勢，除非法律強迫，我不歡迎。經營企業壓力大，我沒犯法，沒需要應付工會的麻煩。相信很多頭家想法和我一樣。

因此，七休一要鬆綁，或者放寬加班的時數，這種彈性我相信勞工和經營者都贊成，但是如果規定要工會同意，我感覺不是好辦法。可能是，把重點改作「罰」，比較理想。不管加班休假，不超過法律的範圍，員工、頭家自己講好就好，但是如果違反法律的規定，第一次抓到罰款、上課，第二次抓到就關。這樣頭家人誰敢亂來？員工也可以加班、調假，是不是比較單純？

（作者為企業經營者，新北市民）

立即民調 掌握真正的勞工意見

◎ 陳文卿

立法院表決通過勞基法一例一休重修草案，反對修法的勞團激烈抗議是預料中的事，但包括青年、學生團體也來插花加入抗爭，他們已經踏入職場？對台灣的產業型態以及勞資互動的模式清楚？

任何法令的修正即使不能使所有人都滿意，但最起碼應該讓大多數人都可接受，因此做決策必須借重於大數據分析，正確掌握廣大勞工的需求與想法十分重要。建議勞動部委託專業的民意調查機構從勞保資料中，分別由各種行業隨機抽樣做民調，以獲取具代表性的資訊，而非偏聽於僅局限一些經常在媒體出現的工會代表的意見。

（作者任職環保服務業，新竹市民）