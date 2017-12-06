自由廣場》工人年薪比教授多45.8%，然後呢？

從英美工會興衰看台灣

◎ 黃天麟

英國是工業革命的發跡地，工業衍生工人階級，工會因此在英國具特殊地位。二次大戰後，東歐共產國家紛紛成立，受此鼓動一九四五年大選，領導英國戰勝納粹德國的保守黨失利，工黨取得政權，此時應可以說是英國工會勢力全盛時期，只要工會發動罷工，沒有任何政治人物敢於攖其鋒，如一九七四年的罷工就讓執政的希恩政府下台。但猖狂的工會卻也引來戰後英國國勢日衰，產業紛紛出走，英鎊自一九六六年一英鎊兌二．八美元至一九七七年貶至一英鎊兌一．七四美元（年平均）低價。一九七九年保守派柴契爾上台，倡導改革，引發工會反彈。一九八四年三月十二日全國礦工協會宣布罷工，全國煤礦全面停工。全國礦工協會是英國最大的工會，但因自視甚高，致此次全國大罷工並未獲得全民支持。工會原本盤算柴契爾的政權絕撐不過冬天（因冬天需電需煤急），但柴契爾卻撐過了嚴冬。一九八五年三月三日罷工終於結束，期間長達一年，工會財庫見底，支付不了數以萬計的礦工取暖費。罷工明顯以失敗收場，工會也從此走向下坡。

美國的工會亦甚為強大，名聞遐邇的首推汽車工會（UAW, United Auto Worker），鼎盛期會員有一五○萬。汽車業是美國的代表性產業，但二○○九年六月一日美國最大的汽車廠通用汽車卻根據破產法第十一條申請破產保護，驚動全球。何以故？據報二○○六年美國三大汽車廠工人的平均年薪都已超過十四萬美元，同時的美國教授年薪才九．六萬美元，通用的工人平均每小時工薪七十三．二六美元（註：中國車廠工人每小時一．五美元）。這一荒誕薪資結構是誰造成的？是工會。是戰後歷年的怠工、罷工、談判之後累計下來的「大收穫」─結果把通用汽車公司趕上破產，工會隨之走上窮途。

工會是產業萬惡之源嗎？不！工會有其價值，工會本是弱勢的代表，是一種社會的平衡力量，兼具保護工人權益的作用。但隨著其組織的發展，成為一種「強大」力量的時候，若不自律，往往就會變成破壞市場經濟的一支負面力量。前述英國煤礦工會、美國UAW，就是活生生的例子。

前車之鑑，台灣現在需要社會一股正面力量來客觀評論問題的是非。「一例一休」爭吵已一年，溝通已夠多了吧，請回歸平靜，恢復理性，珍惜工會的力量，「要得過多」，整個台灣必將踏上英、美工會覆轍。雞走了，還有雞蛋可爭嗎？

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）