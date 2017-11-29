自由廣場》全球化‧公平貿易‧台商

◎ 黃天麟

美國總統川普十日結束中國的行程，儘管獲二五三五億美元「大禮」，飛抵越南峴港當天，就發表演說強調：「美國將不再容忍其他國家從事產品傾銷、匯率操控與政府補貼等長期貿易濫用行為，必須讓扭曲的市場回到公平競爭。」

川普是反思「全球化」的第一位世界領袖。一九八○年代以前各國對「全球化的好處」深信不疑。過去確亦因全球化而增加貿易量，貧困國家亦得先進國家之挹注而同享恩澤。但自中國加入自由市場之後，這一「全球化能使全球經濟同受恩澤」的貿易體系就開始失能。因中國係專制的國家，並以舉國之力追求全球經濟霸權。

所謂「自由貿易、互補有無、分工效率」是全世界的貿易大致上平衡的情況下才能達成。過去日本亦有過「巨額」貿易順差，但其「巨額」不過四、五百億美元，經譴責後日圓升值。但中國的做法完全異於日本，為奪取全球化的利益，北京將人民幣由一．五人民幣兌一美元（一九八○）在無政變、動亂、通膨的狀態下貶至八．五人民幣兌一美元（一九九五），使其勞動生產成本壓低至先進國家之廿分之一甚至四十分之一，以此吸引先進國家的資本、偷竊技術，構築起世界工廠的地位。現在中國的貿易順差年達五千億美元，是日本過去「巨額順差」的十倍，試問世界貿易體系能承受得了年五千億美元對中貿易赤字的不平衡嗎？

中國以匯率、傾銷操縱年享五千億美元的貿易順差，累積四兆多美元的外匯，再以此資金收購各國的先進技術公司，集世界經濟成長能量於一身，年近七％的經濟成長，其實就是犧牲了世界各國經濟成長之結果。受害最深者首推台灣。中國計畫性磁吸下，台商瘋狂西進，拉高中國工人收入，提升中國經濟成長率，但一方面既壓低台灣工資水準，台灣經濟成長率亦被拉低到一至二％。其他因中國犧牲經濟成長的國家，日本次之，美國再次之，美國更因此引發了中下藍白領階層的反撲，把川普推上總統大位。

弔詭的是，台灣至今仍有不少學媒認中國為台灣經濟之救主，視台灣當今對中國年三百億美元之貿易順差為中國對台之施惠。其實這三百億美元的貿易順差係台商把生產移到中國之結果，正是「壯大中國消瘦台灣」的元凶。若用務實的眼光來看，有些幾乎將全部（如八十％）產能移到中國的台商很難再視為「台商」，政府應對此類「台商」在稅制上、管理上有所區隔，方能把扎根台灣的企業經營拉回到比較公平的水準。

美國清醒了！起碼川普還會大喊美國第一，要把扭曲的市場回歸公平競爭。台灣能嗎？決心而已。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）