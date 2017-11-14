自由廣場》川普的完美演出

當面數落中國不公平貿易關係 並宣告世界貿易新秩序

◎ 黃天麟

美國總統川普首次到中國進行國是訪問，如所預料，北京以皇帝規格接待，除建福宮晚宴、寶蘊樓、三希堂茶敘外，還加添二五三五億美元經貿大禮，令人咋舌。「送大禮」手法乃中國宮廷政治之精華，江澤民、胡錦濤任內確實每次都能暫時解決中美貿易摩擦。但此次習近平碰到川普，空氣就有些怪異。

川普在北京是「客」，接受殷勤款待當然也要盡作客之道，不提人權，烘托好友氣氛，應予諒解。有人說川普表現了商人拋棄原則只求實利的本色，但若從整場表現來評論，事實是，川普堅持了原則，不為二五三五億美元大禮所動，成為第一位美國總統也是第一位世界領袖，在公開場合，當習近平之面，責難美中貿易逆差是單面且不公平。但川普巧妙轉移指責的對象，說，「但，我不怪中國。畢竟，誰能怪一個國家為了自己人民而占另一國家的便宜？」引來台下一片掌聲。這就是他的智慧。

川普絕不是bumbler（笨蛋），他當場向習近平吐槽，除了他知道二五三五億美元經貿大單華而不實難以解決貿易逆差的沉痾（二○一六年美中貿易逆差高達三四七○億美元）外，是有另一主要目的，即藉「北京舞台」向世界宣告他的「世界貿易新秩序」。

十日結束中國的訪問，川普當天飛抵越南峴港出席APEC企業領袖高峰會發表演說，填補他的北京談話。他說：「美國將不再容忍不公平貿易關係，有些國家從事產品傾銷、匯率操縱與政府補貼，這些行為傷害了美國國內的工作權，我們將對抗迫使企業交出技術換取進入市場的破壞性作法」，明顯劍指中國。川普進一步表示，「美國願與印度洋和太平洋地區任何希望成為美國合作夥伴的國家簽署雙邊貿易協議，遵守公平和互惠貿易原則」，完整勾勒出川普的「新世界貿易秩序」架構，即「印度太平洋戰略聯盟」。

川普此次亞洲之旅，集全球的眼光，展現了世界領袖的高度，尤其在北京勇敢道出美國過去歷任總統都不敢正面提出的「中美貿易失衡問題」，繼而拋出「世界貿易新秩序」構圖。雖然新秩序的構圖對享有順差的我國不見得有利，但國家是永續的，國人宜給予應有的評價，積極朝向美、日、台三國經濟聯盟的願景調整我國的經濟發展策略。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）