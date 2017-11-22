自由廣場》請勞團體諒台灣勞資困境

◎ 游森琳

勞團為勞工爭取權益而抗議，精神應受肯定。但勞團也應盱衡全局、設身處地為資方設想：資方也有經營上的難處！

企業類別千萬種，對勞動需求的差異龐大而複雜，若因一紙法令而將勞資雙方權益訂得僵硬、沒有彈性，則雙方未蒙其利先受其害。

例如台灣最多的企業是中小型商店及服務業，它們的商業特性就是一年之中或一週之中有淡、旺季及淡、旺日之分。工廠旺季極需趕工出貨，週休例假人潮最多商店最忙，在這些急需人手的時刻，若是員工必須依勞基法規定休假不能加班，則工廠延遲交貨受罰，來店顧客一去不復返，商機盡失，盈利下降甚至虧損，勞資同受其害。淡季更可想而知了！

勞基法剛性立法的結果，勞資雙方都受害，所以持平的說，僵硬無彈性的勞基法是惡法！這也是目前社會多數民意支持修法的原因。但勞團、部分立委卻利用勞資的矛盾火上加油，甚至利用普遍善良的勞工作為政爭工具。然而，持平的說，若因太過理想性的訴求，導致僵硬的法規無法導正，則資方、勞工都是輸家，難道這是台灣之福？

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

◎ 林進國

國體不大，無豐富礦藏與資源，人口不多的海島台灣，憑什麼條件創造出如此傲人的民主自由與經濟成就？關鍵就在於勤奮又善良的人民。早上七點半路上的摩托車大軍，準時出現在上班的道路上，這一大群認分的勞工與各大中小企業主們攜手一起奮鬥，一起分享，讓台灣企業挺過多次金融風暴與全球不景氣，是台灣立足於世界的最重要的寶貴資產。

近來一例一休的議題不斷成為媒體討論的焦點。其實對於一向勤奮的台灣企業與勞工而言，我們真正在意的是，有沒有更多可以讓我們有努力奮鬥的機會，有無可能讓我們的工作可以獲得更多價值，讓自己與家人社會過得更好？因此，政府要做的是制定一個具高度彈性，勞資雙方可以勉強接受的勞動政策，營造一個有前景、有希望的產業環境與就業機會，讓願意付出、想奮鬥的人可以找到戰場。

因此，對於勞基法修法爭議，個人希望勞、資、政府三方可以互相體諒，政治人物也不宜借題發揮，杜絕情緒性的杯葛與惡鬥，大家平靜而成熟的討論，尋求共識，找到合適的版本，才是正辦！

（作者任職科技業，新北市民）

工運力量大集結？

◎ 張勳慶

出身勞團（曾任台灣勞工陣線理事長）、也是律師的勞動部政次廖蕙芳，本月十三日請辭之初，部長和院長極力慰留，當事人也表示此乃個人因素。但就在請辭風波浪頭上，政大學生於社群網站上貼出本月九日廖蕙芳到該校參加座談，遭到學生團體勞動權益促進會和種子社抗議，經主辦老師詢問廖蕙芳同意抗議者表達五分鐘意見，勞動權益促進會和種子社痛批廖蕙芳是橡皮圖章、資方打手。學生結束抗議離去後，廖蕙芳沉默不語，這可能才是廖次長請辭的導火線。

廖蕙芳請辭風波中，讓人想起本月初，也是出身工運的台北市勞動局長賴香伶，去函給勞動部，直指修法版本有許多實務上執行的疑慮。明顯與中央政府不同調。

然後是七十歲的工運界悍將、前桃園市產業總工會理事長毛振飛，在廿日走上街頭，與兩名工會幹部一起展開長達二六九個小時，逾十一天的絕食抗議行動。

整體看來，這可能是一起正在醞釀龐大動能的工運力量大集結，賴院長和蔡總統若不能謙卑面對、溝通，設法讓勞基法修法內容獲得更多共識與支持，對才起步上揚的民調，可能會產生崩盤式衝擊。

（作者任職文教機構，新北市民）