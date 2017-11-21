自由廣場》勞團，別擋人財路！

◎ 黃振綸

近日立法院開始著手審查勞動基準法修正案，不滿本次勞基法修訂的台灣移工聯盟，帶領近百人到立法院前抗議。根據移工團體新聞稿表示，修法後首當其衝的是在台灣最底層的藍領移工。

勞團的主要訴求是移工語言不通以及資訊不足，政府雖宣稱是有條件放寬，有勞資協商把關，但實際上根本不可能與雇主對等協商。勞團並批評，政府大力推動新南向政策，但本次勞基法修正案連一個翻譯給移工看的文字都沒有，完全無視於移工為台灣社會的付出，全是考量資方的利益，忽視台灣早已是「過勞之島」的現況。

一例一休今年初上路後，加班費率增加以及休息日採兩段區間計算，導致企業成本增加，由於加班費超貴，工廠因此不願讓員工加班。多為一線作業人員的移工，離鄉背井來台想賺錢，然而在此新情勢下，因為賺不到加班費，只好冒著違法的風險，到農村、餐廳打工，卻被抓到，雇主也被罰。不只移工，義美食品總經理高志明六月時亦表示，有些基層及單親家庭勞工想要加班多賺點錢，卻因法令限制，而無法增加收入。本次修法有望解套先前資方不願讓員工加班的情況。

再者，依勞動部第二季工會數統計，全台產業工會加上企業工會僅一○九八家，在本勞缺工的情況下，移工的人數聘僱比例可達員工數四十％的各製造業、科技業，移工可以團體力量跟雇主談勞動條件的力道，其實比本籍勞工要大得多。

以上勞動現場的觀察，謹提供台灣移工聯盟、勞團等關心移工的朋友們參考。

（作者為科技業人資主管，新北市居民）