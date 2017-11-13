社論》賴清德這面鏡子

儘管勞團抗議不斷，特定政黨從中作梗，執政黨內部猶有異議，行政院版勞基法修正草案仍快速拍板定案。縱然內容有所妥協，但堅守「四個不變」，確保勞工安全與權益，更附加「加班彈性、排班彈性、輪班間隔彈性、特休運用彈性」等「四個彈性」，賦予企業經營和勞工工作彈性。此外，行政院回應「五缺」（缺地、缺水、缺電、缺才及缺工）議題記者會亦於上週分別舉行，並提出具體可行方案。賴清德院長可謂不負小英總統付託，上任兩個月即繳出漂亮成績，表現令人激賞。

台灣這些年經濟成長疲弱，薪資倒退，以致民眾對未來失去信心，或坐吃老本，或滿足於小確幸，壓抑了打拚昂揚的精神，於是社會充斥怨懟氛圍，需要一位堅毅不拔的領導人帶領民眾突破困境。其中努力的重點就是拚經濟，帶動永續成長，以突破台灣目前中等所得的陷阱，向上躍升。而拚經濟不光是需要路徑圖的指引，更重要的是，必須提出具體措施與具有執行力。揆諸李登輝之後歷任國家領導人，莫不把拚經濟當成施政優先事項，但常常是一堆口號、訴求與藍圖，卻光說不練，以為只要口號響亮，訂出方向，經濟自然復甦，因此在李登輝之後，經濟成長率每況愈下，持續下跌，淪落到積重難返的地步。

由此可見，台灣經濟下滑的癥結，在於缺乏策略與執行力。陳水扁時行政效率尚佳，卻糾葛於意識形態的對立，在國會多數的泛藍陣營逢扁必反之下，重大政務的推動幾乎停頓不前，幸而承繼李登輝時代六％高成長的基礎，阿扁時期的經濟尚可維持四％中度成長的規模。到了馬英九政府，一味親中西進，以為只要承認九二共識，得到朝貢式的和平紅利與中國市場，台灣經濟自然隨著中國崛起而壯大。但是，全面向中國傾斜，加深了台灣對中國的依賴，不但造成台灣被邊緣化，削弱了我經濟自主發展的力道，經濟平均成長率降至僅約二％，更讓中國勢力滲透至台灣各個角落，擴大了中國對台灣的影響力，種下小英時代，中國一再以經濟籌碼企圖脅迫台灣接受九二共識的惡果。

小英執政時，台灣已百病叢生，改革勢在必行，尤以經濟必須振興，方可改善民眾的生活，掙脫中國的陰影。由是各項改革大菜紛紛端出，民眾拍手按讚，而書生內閣滿腹經綸，天花亂墜，文青親信，沉溺浪漫訴求，感情抒發，一句句文學佳言，出乎領導人之口，莫不令人感動萬分。然而，一聲聲「你們的問題我都聽到了」之後，卻往往在此劃下句點，再無下文。總之，英全的學院派組合施政步調緩慢，遇事游移不決，無法建立執政威望與效率，以致改革延宕，支持率下跌。對比之下，賴揆上任後任事的積極主動，展現決斷與執行力，在兩個月之內，包括軍公教加薪、解決企業五缺，以及阻力重重的勞基法修正，為遲鈍的官僚體系帶來活力與衝勁，徹底改變了民眾的觀感，迅速填補這個政府備受詬病的空談缺失。

民主政治本無神壇，沒有任何政治人物是完美的，一切作為都必須接受公開檢驗。吾人讚譽賴揆的施政表現，並非造神，他只是做了擔任國家最高行政首長應該做的事；我們肯定賴清德，乃因感於近年太多政治人物，往往流於空談，囿於身段，無法身體力行。尤有甚者，溝通協調本是手段與程序，以之做成決策並實行，如今卻常常本末倒置，凡事皆強調必須溝通協調得到共識，才能執行，一旦正反意見並陳，而這是民主社會必然現象，即猶豫不決，無法做出決斷，致而打亂施政腳步，貽誤了改革時機，結果一再端出半吊子改革，既無法徹底解決沉痾，更讓民眾失望。賴揆積極任事的態度，或可做為借鏡，讓小英政府開始展現積極、正向、承擔與勇氣，兌現其對人民的承諾與願景。