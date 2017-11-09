自由廣場》駁「民進黨應支持黃國昌選新北市長」

◎ 林志文

昨天有讀者投書「諍友防腐 民進黨應支持黃國昌選新北市長」，個人認為不太可行。

理由一：徐教授立論前提是侯友宜太強，問題是目前民調不代表未來聲勢，高民調也不等於高得票，何況侯還背負著國民黨包袱，以及朱立倫識人、用人不明的遺禍，距離選戰開打還有很長一段時間，實不宜輕言禮讓。

理由二，民進黨是執政黨，新北市又是全台第一大票倉，民進黨放棄新北轉而支持時代力量黃國昌，必須衡量代價是否太大？又要如何說服多位有意參選的黨內同志？

理由三，如果民進黨放棄自推人選參選新北，等於放棄一個重要的人才收納、培育搖籃，不利未來發展。

理由四，政黨政治是責任政治，「禮讓友黨」絕非常態，三年前禮讓「孤鳥」柯文哲，今天看來是不是個正確決策，爭議很大；明年若再禮讓時代力量「黨」，這算盤更要仔細打。

最後，個人認為，黃國昌問政表現可圈可點，但被特定媒體集團長年追殺，又被反同婚團體鎖定罷免，對他的從政之路可謂是難得的磨練。徐教授與其為黃立委「後路」憂心，不如「現在」就發揮影響力協助他打贏罷免這一仗，並督促他進一步磨練領導能力，帶領整個時代力量跟著前進，甚至取代國民黨，成為第一大在野黨，這樣比較實在。

（作者現任教職，桃園市民）