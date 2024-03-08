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自由廣場》「黃復興」綁架了中國國民黨

2024/03/08 05:30

◎ 朱孟庠

黃復興黨部，正式名稱為國軍退除役人員黨部，又稱榮民黨部，是中國國民黨目前僅存唯一的特種黨部，歷史悠久，從小記憶裡父親就是黃復興黨部的小組長一直到他過世，投票須依指令並貫徹，可謂是鐵板一塊，成為國民黨的「黨中之黨」，成員主要為退除役官兵及其眷屬，當然有實力左右中國國民黨的方向。

這一塊鐵板深藍沒有是非，只有意識形態，曾和八十多歲的黃復興眷屬聊天，問她「以前你們和中共誓不兩立，現在怎變成一家親？」她回答「現在還是誓不兩立啊！現在是和民進黨誓不兩立，共產黨至少還是中國人。」這樣的想法在黃復興可能是主流？「寧予外人，不予家奴」，在他們眼中，台灣人過去就是被統治者，是低一等的家奴。

台灣前進的絆腳石在國民黨，阻礙國民黨本土化的阻力在「黃復興」，深藍思維極其僵化，與台灣社會完全脫節。有人以為經歷民主選舉後，中國國民黨就不能再被視為外來政權。錯！上世紀在台灣所謂的寧靜革命，沒有付出代價，民主未深化，對這個外來政權而言，加害者未被審判，他們得以苟延殘喘，待滿血復活後，又時刻滋擾社會，為復辟而無所不用其極。

「黃復興」的黨國思維，未隨時代而民主化，生養於台灣，心中卻只有中國，自利的思維，親中的意識形態，成為反民主、反進步的守舊勢力，貫穿了國民黨的政黨價值，個人利益與政治攻防為首要。

成為國會最大黨後，氣焰囂張，心向中國的推案一件又一件，每每關鍵時刻，副主席夏立言必赴中國，凡事以中國為主體，與中共一鼻孔向台灣本土政府施壓，今連海巡署守護海疆取締三無船，這個黨都站在中共立場，要海巡署認罪，要海委會主委道歉，弱化海防，供敵人步步進逼。

黃復興綁架了國民黨，國民黨絆住了台灣。反民主、反本土的老大心態，與台灣主流民意脫節，國民黨要改革，須從虛化黃復興做起，年輕化、本土化、民主化，才能脫胎換骨成為台灣土地上的本土政黨。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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