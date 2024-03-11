自由廣場》文人國防部長 時機未到

◎ 方屏生

自由廣場十日見刊《期待文人國防部長》，筆者認為時機未到，最起碼賴政府第一任期不應變動，理由顯而易見。

首先，賴清德總統面臨「朝小野大」的態勢，加上綠和藍白政黨惡鬥嚴峻，在野立委尖銳質詢，恐令文人國防部長下不了台，甚至於當場出現「求救」的尷尬場面。其次，兩岸關係因為金廈翻船死亡事件，更為緊繃，軍人出身的國防部長比較適合輔助總統，指揮三軍，處理危機。第三，軍人國防部長能迅速進入狀況，延續戰備整備的任務和挑戰。

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簡言之，五二○要上任的文人國防部長，絕對沒做好準備，甚至連三軍單位都沒個底，幾乎要下屬「支援或解圍」，不僅自己幹不下去，賴政府還會形成政局不穩定，不利國家和百姓。

至於曾任職國防部戰略規劃司的該文作者所言：「學長學弟關係密切結構下的『軍人領軍』結果，我國國防弊端叢生例如共諜洩密、軍紀案件頻頻發生云云」，賴政府的第一任國防部長更須先求「穩」，其他的改革循序漸進。所謂「把對的人，放在對的位置上，才能做對的事情」，否則白忙一場。

日前，天主教教宗方濟各接受瑞士公共廣播公司RSI專訪，被問及烏俄戰爭看法時表示，「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」台海戰爭是全球下一個高度不確定的風險，台灣絕不是舉白旗的一方，文人總統賴清德搭配軍人國防部長，應該是目前的「絕配」。

（作者為陸戰隊退役少校）

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