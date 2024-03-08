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自由廣場》韓國流失高科技人才的慘痛教訓

2024/03/08 05:30

◎ 缺理

尖端技術產業的全球競爭日益激烈，人才流動關乎國力消長。以韓國為例，核心技術人才跳槽海外的問題頻頻，造成國家經濟安全極大隱患。這對同樣擁有高科技產業的台灣而言，是重要警示。

韓國大企業如三星、LG在尖端科技領域深受其害，這些企業的技術骨幹以各種理由辭職，轉投海外的競爭對手，將珍貴技術與知識帶往國外。一位負責5G技術開發的前三星員工，轉投美國高通，一位LG顯示技術戰略負責人則轉往中國的TCL，這些跳槽不僅對韓國企業造成直接的技術損失，更加劇國家尖端產業的安全風險。

韓國政府嘗試透過立法強化對尖端技術人才的管理，例如《國家尖端戰略產業法》，盼能限制核心技術人才的海外流動，但政府行動似乎滯後，且缺乏實際操作手段，致此一政策未能有效落實，人才外流問題依然嚴峻。

反觀台灣，在防止高科技人才流失方面，採取更積極與嚴格的措施。台灣政府充分體察半導體等尖端產業在國家經濟中的核心地位，對關鍵技術人員的海外就業，實行嚴格限制。特別是針對往中國大陸的技術人才流動，台灣更是設置高牆，通過立法和政策的手段，限制核心技術人員轉投競爭對手，尤其是地緣政治競爭對手的企業。

台灣也積極促進產學研合作，強化國內技術人才的培養和保留機制。透過與大學、研究機構合作，台灣提升自身的技術研發能力，也為企業培養大量高素質技術人才。而台灣對創新創業的支持與知識產權的保護，也為留住人才提供了激勵。

台灣同時積極參與國際人才的交流和合作，建立開放、公平的國際合作環境，吸引了眾多國際人才和團隊，參與本地的研究和開發工作，形成良性的國際人才流動模式。

面對全球化時代尖端技術人才的挖角，台灣通過一系列綜合措施，有效防止關鍵技術外流，同時促進了國內技術的自主創新和發展。台灣的做法對其他國家，特別是正面臨類似挑戰的韓國而言，提供了寶貴的借鑑意義。

（作者從商）

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