自由廣場》民進黨應支持黃國昌選新北市長

諍友防腐

◎ 徐曉雯

為了台灣的政黨政治能朝良性的方向發展，淘汰嚴重悖離民意的國民黨，並保護時代力量免於泡沫化，民進黨應該展現執政黨應有的泱泱大度，支持黃國昌投入新北市長選戰。

民進黨在新北推不出強棒，國民黨侯友宜輕騎過關的可能性相當高。如此一來，國民黨掌握新北資源，就只會繼續內鬥，不會徹底反省，荒腔走板的事件仍然層出不窮。曾經擁有龐大基業，不到一無所有，很難徹底反省。老一輩對黨產的頑抗，年輕世代指責李翔宙求官，就是因為尚未到達谷底。沒有絕望，就沒有重生。

時代力量的支持度已經大幅衰退了，如果賴清德的施政繼續獲得人民的肯定，時代力量就會繼續沉淪，因為弊案會越來越少，越來越難以發揮。要在立法院發光發熱，必須依靠弊案求生，目前可以有發揮空間，是因為國民黨當初的膽大妄為。但在這些清理告一段落之後呢？時代力量恐怕將步入新黨、親民黨以及台聯的後塵，階段性任務完成之後就自動消失。

台灣不可能沒有反對黨，民進黨已經全面執政，有能力選擇留下怎樣的敵人。國民黨的兩岸主張跟治國理念，已經背離主流民意，對民進黨不再構成威脅。民進黨目前需要的，應該是「諍友」，也就是理念相近，但時時刻刻能提出更好策略的競爭對手，這樣才能防止執政的腐化，並引導台灣民主政治朝良性的方向發展。

黃國昌有沒有意願？身為組織的領導者，他的選項其實不多。如果依照目前的狀況持續下去，下屆立委選舉結果，時代力量應該只剩黃國昌一人，政治的殘酷現實並非始自今日。但若黃國昌攻下新北，局面立刻大不相同，時代力量會因為吸引更多的人才投入而日益茁壯，更可能成為民進黨未來的勁敵。

站在政黨的利益計算，讓國民黨自然死亡，讓時代力量慢慢消失，當然是民進黨最佳的局面。但是最佳局面也隱藏了最大的禍端，獨大之後必然傲慢，傲慢之後必然滅亡，不用去翻太久以前的歷史，馬英九已經清楚揭示這個道理了。不是嗎？

（作者現任開南大學應用英語系主任）