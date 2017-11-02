自由廣場》瑪丹娜‧永山英樹‧賴清德 談東奧正名

◎ 范姜提昂

去年，瑪丹娜台北演唱會開場前，ＤＪ暖場，高喊I love Taiwan，全場嗨翻，但緊接著喊I love China，卻斷然沉默一片，引起工作人員警覺。次日，暖場的ＤＪ上臉書致歉：「昨晚太陶醉，以致錯誤地侮辱了你們。」

沒錯，正是侮辱的感覺！我們若不抗議、不爭取，沒有人知道生為台灣人，死為台灣鬼，卻不能決定自己的國家叫甚麼名字，是多大侮辱！中國有多可恨！

三年後，奧運即將在東京舉行，我們還要繼續忍受「中華台北」嗎？或許，對台灣國民來說，歷次正名都是挫折，都是沮喪！但首先，這是奧運會，奧運憲章規定：「運動是與生俱來的人權」，而且強調「沒有任何形式歧視」；就飽受中國打壓羞辱的台灣國民而言，奧運會起碼是標榜「人權」、「無歧視」，無論中國的打壓有多惡劣，對比其他政治組織，相對值得期待、值得盡力爭取。

其次，台日友好根深柢固，三一一地震，台灣捐出全球最高的兩百億日圓捐款，且救援隊及救援物資僅次於美軍抵達。相對，在一次球賽中，韓國竟手寫「慶祝日本大地震」唱衰日本隊。在冷熱對比及刻骨銘心的正面能量催化下，早已經有日本友人出面，力挺東京奧運台灣隊正名！

永山英樹先生，曾成功爭取日本法務部同意，將旅日台灣人的「外國人登錄證」國籍欄，由原本的「中國」改為「台灣」。這回，他拿出超乎想像的熱情，為二○二○年東京奧運「台灣隊正名運動」奔走，包括安排前國防部長蔡明憲在內的台灣國民上日本頻道，上東京街頭，爭取日本人支持。

重點是，當日本友人已出面力挺「台灣隊正名」的時候，賴揆豈能不代表台灣國民，以政策性作為表態，正告全世界：我們在意！我們爭取！我們從自己做起！

第一、請賴揆下令政府機關、公廣集團及國家通訊社等公營媒體，以及體育相關協會，對內一律稱國家隊為「台灣隊」，不再叫中華隊。第二、透過修法，官民一體遵行，向全世界強化「正名台灣隊」的決心；而對外（中華台北）對內（台灣隊）有別，是希望日本政府因為這些作為，而有強力具體的理由助我，從東奧起，一律叫台灣隊！總之天助自助，政府必須動起來。

（作者為資深電子媒體工作者）