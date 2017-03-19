自由廣場》台灣政府說了甚麼？

◎ 永山英樹

我們日本的親台人士為向東京都議會訴求支持台灣不以「Chinese Taipei」（中華台北=中國屬台北）而以「台灣」名義參加東京奧運展開街頭連署活動時，出乎意料的是，有相當多路過的行人，包括外國觀光客都陸續過來簽名。這說明國際社會也能夠理解「台灣正名」是理所當然的事。

但很多人問我們「台灣政府說了甚麼？他們自己沒發聲，外國人憑甚麼置喙？」

他們講得不無道理。如果台灣政府向國際奧會及國際社會直接主張「台灣是台灣，不是中國的一部分」，那麼反對歧視台灣的聲音就一定會廣泛遍及全球了。

不過，據自由時報三月十七日報導，新任體育署長林德福指出：「用『中華台北』，雖不滿意但不得不接受」、「大家都希望正名，但要看我們有沒有那樣的實力」、「目前很難改變，不是想換就可以換。」

我當然理解台灣的難為之處，但我覺得這種放棄改變現狀的態度，將使自己更加陷入困境。

台灣需要一邊仰賴國際社會的良知，一邊勇敢地對抗來自中國的不當壓力。我願期待「台灣正名」的台灣人民，替政府向國際發出「台灣不能接受『Chinese Taipei』」聲音的同時，也能夠對政府施加民意的壓力，讓他們奮勇！

（作者為日本台灣研究論壇會長）