自由廣場》從馬趙密會到柯趙密會

◎ 林清淵

遠雄所涉及的四大弊案，週二偵結起訴，有關大巨蛋部分，時任台北市長的馬英九，與遠雄創辦人趙藤雄密會後，北市府即同意營運權利金歸零，檢方將另案追查馬英九是否涉及不法。查大巨蛋於二○○七年十二月申請防火避難性能計畫，歷經三年多，五次審查會議，最後二○一一年六月二十四、二十五日兩天，許銘文和營建署五位審查委員在計畫書圖一點都沒變更的情況下，簽字同意大巨蛋館內最大容量四萬人，都可以安全疏散，逃過了同年七月二日在最後時限解約的命運。今年七月許銘文在檢方複訊後，以五十萬元交保。

二○一六年八月台北市長柯文哲也密會趙藤雄，被爆料之後，柯Ｐ說法是他痛罵「一個趙藤雄等於十個葉世文」、「有多少人因為你去坐牢」等語；但九月「七項公安標準」送當時執行長仍是許銘文的台建中心審查，台建中心十二月九次審查通過大巨蛋防火避難性能設計計畫書。許銘文在今年二月份卸任大巨蛋鑑定單位台建中心執行長，二○一七年五月柯文哲馬上推薦許當台北農產運銷公司董事長。台北市議員許家蓓即曾指出，北市府有意拿北農董事長大位，換取許銘文協助大巨蛋快速通過解套，有私相授受的嫌疑。如今看來，是巧合還是有隱情，柯Ｐ確實應該說個清楚。

逃生避難是最重要的公安問題，三百多億的工程應有更高規格、讓人安心的防火避難性能，逃生梯位置及距離在設計上無法符合建築技術規則，本就應當機立斷解約，北市三十八位議員還以實際行動連署表態解約，但是柯文哲卻還讓遠雄繼續蓋，這些疑點，柯應該解釋清楚。

（作者為營建業安全衛生管理師，台中市民）

喬蛋密使與柯Ｐ良心

◎ 黃惟冰

大巨蛋弊案除了一大票國民黨執政時期的貪官污吏必須面對司法追訴以外，也是柯市府無法迴避的一大試煉。

首先，根據台北地檢署調查，時任台北市財政局長的李述德，在秘密協商時涉嫌圖利遠雄，違反「貪污治罪條例」，並為此遭求刑十年。不過，曾經私下「喬蛋」的不只是馬市府，今天的柯市府與遠雄之間一樣有「密使」往來，一樣有缺乏紀錄的會面。

其次，遠雄曾經透過前營建署長葉世文，以及前台灣建築中心執行長許銘文，向簡賢文與林裕昌等評審委員施壓，要求他們審查放水，以加速通過大巨蛋的「建築物防火避難性能設計計畫書」。而簡、林二人對此坦承不諱，如今也因業務登載不實、偽造文書被起訴。換言之，北市府發給大巨蛋的建照可以說是自始違法。試問，在這樣的情況下，大巨蛋有可能安全嗎？還是說，只要經過事後的些微變更，大巨蛋，這個全台北市最大的「違建」，可以就地合法？

柯市長常說，政治不難，找回良心而已。隨著大巨蛋弊案逐步水落石出，我們都在等著看，基於良心的柯市長，會怎麼做？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）