自由廣場》蔡壁如柯文哲誰說謊？

◎ 秦靖

當柯文哲近日到議會專案報告促參案及都更、公宅政策，面對藍綠議員追問是否與遠雄董事長趙藤雄碰面一事時，柯文哲坦承，並非他與蔡壁如去找趙藤雄，而是趙藤雄與遠雄副總經理到市府與他「單獨」會面，他狂罵趙藤雄一頓後就離開。

柯文哲曾痛批趙藤雄「狗改不了吃屎」，現在又說對他「痛罵一頓」，再次塑造市長的英雄形象後，筆者還是想問，柯Ｐ，你怎麼連話都說不清楚？因為：

六月三日，台北市議員徐弘庭質詢柯市長，要求公開蔡壁如與趙藤雄密會的會議紀錄。柯文哲在答詢過程中頻頻緩頰，強調蔡壁如的角色只是幫忙打電話。

六月八日，蔡壁如首度到市議會備詢坦承，她與趙藤雄密會過三次，第一次陪柯文哲去，第二次是去年八月底，她單獨去幫柯文哲傳達訊息，第三次則與副市長鄧家基、陳景峻一起。第二次的單獨見面，因為不是正式會議，沒有錄音也沒有留下紀錄。

柯市長，您的愛將蔡壁如早在今年六月坦承曾陪同您密會過趙藤雄一次，四個月後的現在，您又改口說您單獨與趙藤雄會面，無關蔡壁如？

您在就任台北市長初期，曾誇下海口要將大巨蛋弊案公諸於世，如今卻傳出大巨蛋要趕在明年十月完工的消息？

柯Ｐ，您連見過趙藤雄幾次面都說不清楚，過去吹噓「透明廉政公約」時，那義正詞嚴的tone，對比如今反覆的說詞與閃躲的態度，素人真的變成政客了！

（作者為教師，台南市民）