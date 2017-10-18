社論》習近平的意志能走多遠？

中共十九大今天揭幕，行政院長賴清德昨天在立法院答詢：預祝整個會議圓滿成功，期待十九大後兩岸關係有新進展，一如總統蔡英文所期待的；也希望習近平或中國領導階層，能注意到兩岸互動事實，過去對台灣採取外部封鎖、內部分化，甚至扶持特定團體，坦白講是「請鬼拿藥單」，對和平發展沒有幫助。期待兩岸關係往正向發展，這是小英政府一年多來不變的想像。而賴院長之「請鬼拿藥單」，顯示過去八年，馬政府所吹噓的台海和平假象之下，北京一直對我國進行沒有煙硝的進擊。「傾中賣台」猶且如此，「親中愛台」北京當然更不客氣。

而十九大的現場，北京地區安保措施升級，先前北京各超市接獲指示「不得販售刀具」，不能自助加油等，網路則傳出連夜店也停業十一天。刀具加強管理，對外界實屬不可思議，有人不免質疑習近平的控制能力。換個角度來看，這正好是習近平「強控制」的政治象徵行為，連刀具都嚴加管制了，其他一般人看不到的政治管制，只會硬得更硬。諸多跡象顯示，十九大之前，習近平基本上已經大權在握，尚未分曉的只剩集體領導會不會名存實亡？核心、思想、主席會不會三位一體？「習澤東」，「紅色皇帝」，「全球最有權勢的人」，西方媒體在這方面的評論，幾乎已是普遍的共識。

二○一二年底之後相繼出任總書記、中共軍委主席、國家主席、國家軍委主席以來，過去五年的中國政局堪稱六四以來最富戲劇性的一段歷史，最後連原指定接班人孫政才也被開除黨籍、開除公職。第一個任期，以別人想不到的凌厲鬥爭，習近平幾乎將政敵剷除殆盡，黨內的權力平衡、集體領導眼看著也受到衝擊。習近平的強人之路，顯然是沒有邊界的，「極大化」才是硬道理。而五年來的不斷鬥爭也預示，習近平的第二個任期，必須也必定要繼續加大「強控制」的力度，稍有手軟遭到政敵反撲，不僅權力受到挑戰，連身家安全都成問題。習近平如何整肅政敵，如果有那麼一天，政敵將更無情地整肅他，期待權力一把抓的習近平放下屠刀，似乎是一個看不到的願景。

習近平，代表著中國的歷史斷裂。從鄧小平到江澤民、胡錦濤的韜光養晦、和平崛起，質變為習近平的填海造陸、霸權崛起。對內「強控制」，對外「高姿態」，隨著綜合國力大幅增長，逐漸成為中國的邏輯，普世價值則是假議題。歷史給了習近平一個難得機遇，可能實現中華民族偉大復興的中國夢。更何況，國際政治的老大哥美國，內外都受制於「川普困境」。而中國操弄國際政治的空間擴大，新一代外交人才愈來愈有大國的手腕與蠻勁。照理說，開創型的習近平會掌握天賜良機，完成大國崛起當作自己的勳章。按照這樣的劇本來看，小英政府實在不宜一味樂觀。以習近平對待政敵的狠勁，第二個任期拳頭更硬之後，他對兩岸會軟的更軟，還是硬的更硬？小英政府的國安研判不知如何，但目睹了北京五年來的腥風血雨，恐怕不能以台海風平浪靜來推演。

日本防衛省曾預測，二○二一，中共建黨一百週年可能進攻台灣。美國學者易思安稱，有所謂二○二○攻台秘密計畫。這些時間表也可以這樣看，習近平的第二個任期至二○二二任滿，假使他力圖打破兩任限制邁向長期掌權，成為「中國的普廷」，那麼屆時除了權力的天無二日，還需要有超乎尋常的正當性。環顧中國周邊，日本，台灣，越南，印度，南海，一旦發生極端事態，都可以在不同程度為習近平提供正當性。至於，其中哪一個的正當性最不尋常？最能夠讓習近平震懾內部矛盾？答案不難想像。當然，國內、國際局勢的演變，未必會隨習近平的意志為轉移。只不過，如果連選連任，蔡總統的任期可望至二○二四，習近平挑戰將是她的日常。「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」 ，不能沒有這個問題意識。