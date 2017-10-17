社論》國民黨還在乎防衛台灣嗎？

台灣與美國的國防工業會議這幾天在美國普林斯頓舉行。一年一度的雙邊會議，我國由國防部副部長張冠群率團，包括資安、造船、航太等領域業者及立委參加；美國也由國防產學者與會，在台協會主席莫健和國防部等官員出席。一如以往，會議邀台灣的在野黨參與，但據美台商會說，國民黨主席辦公室一直沒有回音。在台北，國民黨指會議由「軍火商」主導，沒有必要為它背書。

國民黨如此回應，大有可議之處。台美國防工業會議始於二○○一年，除了國防官員，一直邀在野黨參加。民進黨首次執政時期，國民黨人蘇起幾度參加，去年也有葛永光代表與會。在馬英九的總統任內，民進黨人吳釗燮、蕭美琴、陳文政代表在野黨參與。這些在野黨人參與，既因美國是我國最主要的國防安全夥伴，更重要的是，國防和外交事務一樣，都應儘量捐棄朝野歧異，以成就整體國家利益。

從今年這一會議的內容看，國民黨也不應缺席。據會議議程，除了討論台灣在傳統領域所受的中國威脅，也擴及太空、網路和電子戰等新挑戰，希望就台灣的防衛弱點，評估需求，尋求最佳回應策略。特別是我國正積極推進「國防自主」、「國造」政策，兩國國防業界加強雙方軟硬體合作，新一代軍機和潛艦製造技術都是焦點。國民黨雖不再執政，卻連攸關防衛台灣的這麼重要會議也拒絕參與，它到底在想什麼？

再從時間點看，國民黨也沒有拒絕出席的道理。不久前，有關中國「二○二○武力侵犯台灣」的熱議中，國民黨人大肆炒作「國軍能撐幾天」話題。其實，提出「中國的入侵威脅」文章引發這一討論的美國專家易思安（Ian Easton），也將參與台美國防工業會議。國民黨若認真其事，應可與會發表高見；如今不但打破慣例，連會議邀請都不回應，顯見它對防衛台灣實在興趣缺缺。

國民黨如此這般，令人不得不質疑它對防衛台灣的真心誠意。事實上，檢視它以往的表現，尤顯示不論在野或執政，其打擊台灣建立自衛力量的居心持續不斷，僅手法有別而已。

二○○一年，美國小布希總統宣布同意出售包括八艘潛艦等軍備給我國，國民黨雖已在野，仍仗其在國會多數席次，以反「凱子軍購」為由，阻擋六十九次，以致軍購案未能實現；如今，我國不論外購或自造潛艦，都困難重重。立委王定宇提案修法，打算把為中國當間諜者納入「外患罪」論處，不再輕縱危害國家安全的犯行，上週遭國民黨第九度退回立院程序委員會。僅此兩例，即可看出時間雖相隔十六年，在野的國民黨一直改不了，不惜與民意和整體利益站在對立面，恣意封殺台灣面對中國威脅建構基本防衛的努力。

國民黨在野時這副「德行」，執政時同樣不樂見台灣面對中國維持基本的自衛能力，且從實質及心理層面造成傷害。馬英九執政八年，陶醉於「兩岸六十六年來最和平」，對中國門戶洞開，還把中國對台灣統戰的交流與「讓利」視為「和平紅利」，連外交都一併休兵。其結果，不但中國利用台灣民主機制大肆進行統戰，收買馬前卒，還導致軍中諜影幢幢，甚至為美國出售先進軍備帶來負面因素。從連戰到馬英九的對中國卑躬屈膝，並未絲毫減緩中國併吞野心。借用美國專家卜睿哲上週的話，台灣面臨軟性威脅，北京正利用所有可行的工具和力量，涵蓋整個社會，且軟性脅迫已超越軍事威脅。

台灣面對中國威脅，維持基本防衛能力至關緊要。蔡英文總統在雙十節講話強調，不走對抗老路，不對壓力屈服；要積極打造國防產業，落實國防自主。在台灣邁向自主自強之路，國民黨繼續唱反調，只有自絕民意；拒絕參與台美國防工業會議，顯示它仍一意孤行。