社論》北京不是台灣的圓心

小英不接受一中勒索，中國對台灣持續壓力測試，最近的傑作是杯葛我國參與世衛大會。世衛官員之意，先前存有兩岸諒解，所以台灣得在一中框架下以觀察員參與。國共則異口同聲，小英拒不承認所謂的九二共識，破壞了兩岸關係的基礎。種種跡象指向，馬英九執政期間與北京暗盤交易的傳聞果然為真。這就說明了，馬英九、國民黨引以為傲的兩岸關係，乃是以投降為條件換來的。認賊作父還沾沾自喜，叫罵別人不一起當乖兒子，真是夠了。

數年前，聯合國前秘書長潘基文表示，依據聯合國大會第二七五八號決議，台灣是中華人民共和國的一部分，立即引起美國為首多國的反對，迫使潘基文認錯收回。而後，中國香港籍的世衛幹事長陳馮富珍，卻在北京操弄下將一中原則偷渡世衛，把國共諒解作為「中華台北（Chinese Taipei 實為中國台北）觀察員」出席世衛大會的條件。於是乎，小英拒絕概括承受國共一中共識，世衛便在北京操弄下淪為「中國附隨組織」。世衛能否恢復為世界的組織，而非中國的組織，且看下一屆幹事長的表現。當然，中國正在崛起，雖然內部矛盾重重，仍有足夠力量打壓台灣，國人不可沒有危機意識。

中國國家暴力，連在國內都是家常便飯，其霸凌、企圖佔有台灣，從來不分藍綠統獨，統派只是統一戰線下的次要敵人，本質上依舊是最終要消滅的「呆胞」。然而，他們當中不乏政治房思琪，以類似說服自己愛上誘姦犯的方式，當作逃避對方奪走自己存在價值的心理慰藉。如此愛上中國的人，想被統又不願到中國居住，形同政治人格分裂。而那些人所自以為愛上的中國，則利用他們充當霸凌台灣的內應，在台灣被當內賊、到中國被當傭兵，「中華人民共和國房思琪」簡直比小說中的房思琪還坎坷。

另外，台灣在二次戰後脫離日本，一九五二年舊金山和約並未規定台灣歸屬中華民國，一九四九年被毛澤東逐出中國的蔣氏政權，在冷戰夾縫中以中華民國體制佔有台灣。是以國家正常化，如果自限於「維持中華民國現狀」，便難以跳出國共內戰格局，在國際上遭北京一中原則綑綁。假使當前的維持現狀，缺乏李扁當年彰顯台灣自成一國之象徵與行動，凡事皆以北京不可預期的善意為圓心，那麼，儘管有完全執政的優勢，「中華民國房思琪」困境將使自己一籌莫展，而北京在國際的一中包抄則將得寸進尺。

馬英九執政期間，「中華台北觀察員」被當作外交休兵的勝果。現在水落石出，大家才驚覺後患無窮，小英當然不能維持這種台灣走向自殺的現狀。台灣醫療衛生水準，遠超過中國等國家，乃是世界醫療衛生的正面能量，卻在醫療衛生落後國的霸凌下，無法參與世衛貢獻己力。這樣的扭曲結構，幾乎成為台灣的日常，滲透到民主運作與經濟行為，國人當可藉世衛一例進一步思索，國際現實下台灣的挑戰與機會。而我們的抉擇更為關鍵：大家願意向扭曲結構徹底屈服，淪為中國內地的邊疆島嶼？還是以正常國家為標竿，向世界展示此一扭曲結構之於普世價值的腐蝕作用，包括民主秩序與自由經濟？

台灣的主人不分先來後到，大多是不同時代為了逃離中國噩夢渡海來台，新世代更有超越族群的國家認同，黏合了上個世代無可奈何的傷口。二○一四，二○一六，台灣政治板塊大移動，天然獨的台灣新人類，即將成為主導力量。中國有其大國夢，但台灣人民有自己的文明夢，這是歷史給予我們的國家處境，多難興邦，福禍相倚，在挑戰中追求正常國家願景，也造就了今天台灣的民主風貌。此刻，縱使中國加緊霸凌台灣，但台灣已經不是馬英九各表的台灣。擺脫暗黑的一中魅影，更能清楚「看見台灣」；而引領台灣走一條不一樣的路，小英也才能走出自己的路。